Побитий ОМОНом в Мінську чоловік вижив: з'явилося показове відео з силовиками

Побитий ОМОНом в Мінську (Білорусь) Євген Заічкін вижив, і йому провели складні операції.

Телеграм-канал NEXTA Live написав, що після побиття чоловік був в дуже важкому стані.

"Зараз молода людина знаходиться в реанімації в дуже важкому стані. Його обличчя і тіло сильно поранені, він майже повністю беребінтований. Хлопцю було зроблено дві операції", – йдеться в повідомленні.

Побитий Євген Заічкін

Також в мережі опублікували відео, на якому показано, як силовики після розгону мітингу виносять під руки тіло Заічкіна. На записі чутно, що люди кричали силовикам, щоб вони відпустили чоловіка.

"Відпусти його, що ти робиш?" – вимагав один з протестувальників.

"Я його відпустив. Ви швидку викликайте, дебіли", – відповідав силовик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мінську на протестах чоловік загинув під колесами автозаку, проте в МВС Білорусі заперечували смерть людини.