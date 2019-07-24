Поб'є історичні рекорди: Європу накриє пекельна спека

Європу накриє нова хвиля рекордної спеки, температура перевищить +40 градусів уже цього тижня.

Про це повідомляє ВВС-Україна. Так, у вівторок в Бордо вже зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень – 41,2 градуса спеки.

Незабаром температурні рекорди можуть бути встановлені в Бельгії, Німеччині та Нідерландах. За словами Клер Налліс із Всесвітньої метеорологічної організації, ці тенденції є ознакою зміни клімату в Європі.

"Як ми вже могли бачити в червні, ці хвилі спеки почастішали, вони починаються раніше і стають все більш інтенсивними. Це проблема, яка не зникне", – розповіла вона.

У найближчі дні температура в Парижі досягне історичного максимуму. Вона може перевищити +40,4 градуса.

Майбутня спека може призвести до десятків тисяч смертей, як це було у 2003 році. Тоді загинули майже 15 тисяч осіб.

Більше 40 градусів прогнозують у Бельгії, Іспанії та Нідерландах. У Великобританії температура може досягти +35ºC, що теж може стати рекордним показником в історії спостережень.

Спека в Європі ВВС-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали несподіваний прогноз погоди на серпень в Україні. За їхніми словами, температура не підніметься вище +26.

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