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Побачив і злякався: у Москві студент зі США намагався накласти на себе руки

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У Москві підліток після повернення зі США намагався накласти на себе руки.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, батьки запросили студента американського приватного коледжу Владислава на канікули у російську столицю.

"Перший, хто не помітив, як покращала Москва за Собяніна (мер Москви. — Ред). Він як зразковий син прилетів, але вже через декілька годин його здолала екзистенційна туга. Хлопець злякався, що його не випустять назад у США, змусять працювати менеджером у "Евросеть" і відключать гарячу воду. У нього почалися панічні атаки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що схвильовані батьки одразу повели підлітка до психіатра, але вид вітчизняної поліклініки його стан тільки погіршився.

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"Від відчаю він намагався повіситися на дитячому майданчику. На щастя, його встигли врятувати. Зараз хлопець у лікарні, рахує дні до кінця своїх канікул у Москві. Це ще Владик не бачив Брянськ", — написано в повідомленні.

Побачив і злякався: у Москві студент зі США намагався накласти на себе руки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня у Москві покінчив життя самогубством журналіст російського пропагандистського телеканалу НТВ Микита Развозжаєв. У мережі назвали його самогубство "блискучою операцією Міноборони РФ".

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РосіяМосква
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Э-э... Обоз, вы совсем ох..ли. Хохлы, вы реально дебилы, если это принимает за правду.
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Navalny Aleksey
Navalny Aleksey
"Москва"- означает - "Медведица"-"Медвежья река"-"Берлога"-по Далю Моск медведь, выражение москануть-ударить как медведица.)
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Дейман Алон
Дейман Алон
МацКВА - это название происходит от болота на котором КВАкали лягушки, по сути это слово обозначает треп жаб, в котором они жалуются на свою жизнь и что им из болота не вырваться никогда, так и этот парень прилетел из США и увидел, в какую он ЖОПУ угодил, тут конечно захочется умереть, ведь в пидарашенской столице все по-пидарастически устроено!
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