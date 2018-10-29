У Москві підліток після повернення зі США намагався накласти на себе руки.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, батьки запросили студента американського приватного коледжу Владислава на канікули у російську столицю.

"Перший, хто не помітив, як покращала Москва за Собяніна (мер Москви. — Ред). Він як зразковий син прилетів, але вже через декілька годин його здолала екзистенційна туга. Хлопець злякався, що його не випустять назад у США, змусять працювати менеджером у "Евросеть" і відключать гарячу воду. У нього почалися панічні атаки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що схвильовані батьки одразу повели підлітка до психіатра, але вид вітчизняної поліклініки його стан тільки погіршився.

"Від відчаю він намагався повіситися на дитячому майданчику. На щастя, його встигли врятувати. Зараз хлопець у лікарні, рахує дні до кінця своїх канікул у Москві. Це ще Владик не бачив Брянськ", — написано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня у Москві покінчив життя самогубством журналіст російського пропагандистського телеканалу НТВ Микита Развозжаєв. У мережі назвали його самогубство "блискучою операцією Міноборони РФ".