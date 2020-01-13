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13 січня • оновлено в 07:03
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По військовій базі США в Іраку знову вдарили ракетами: Помпео відреагував

3.2т
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США зажадали покарання винних у нападі на їхню військову базу в Іраку "Балад", який стався 12 січня.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що він "розгніваний повідомленнями про новий ракетний удар по іракській авіабазі".

"Молюсь за швидке одужання поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у нападі на іракський народ. Ці порушення суверенітету Іраку групами, які не підтримують іракський уряд, повинні бути зупинені", – написав він.

Новини
Катастрофа літака МАУ в Ірані: Помпео зробив заяву про ракетний удар

Майк Помпео

Майк Помпео

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 січня, Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Військові США сховалися в укриттях, тому що заздалегідь знали про напад.

10 січня США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Конфлікт США та Ірана Війна в Іраку
Особа
Майк Помпео
Місце
Ірак
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Кор Павел
Кор Павел
США начали эту бодягу
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3
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора ответку давать амерам
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Mega Death
Mega Death
Артеллерист Моня, Может xoxлов в очередной котёл погонять?)) Посмеемся здесь вместе, как раньше под Дебальцево))) Когда xoxложёпую падаль как в тире обстреливали. Помнишь , как твои сородичи наматывая кишки на локоть , драпали с полными шароварами ...овна))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Эти нарушения суверенитета Ирака группами, которые не поддерживают иракское правительство, должны быть остановлены".... Издевается?
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