По військовій базі США в Іраку знову вдарили ракетами: Помпео відреагував

США зажадали покарання винних у нападі на їхню військову базу в Іраку "Балад", який стався 12 січня.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що він "розгніваний повідомленнями про новий ракетний удар по іракській авіабазі".

"Молюсь за швидке одужання поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у нападі на іракський народ. Ці порушення суверенітету Іраку групами, які не підтримують іракський уряд, повинні бути зупинені", – написав він.

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable.