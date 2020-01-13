По військовій базі США в Іраку знову вдарили ракетами: Помпео відреагував

США зажадали покарання винних у нападі на їхню військову базу в Іраку "Балад", який стався 12 січня.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що він "розгніваний повідомленнями про новий ракетний удар по іракській авіабазі".

"Молюсь за швидке одужання поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у нападі на іракський народ. Ці порушення суверенітету Іраку групами, які не підтримують іракський уряд, повинні бути зупинені", – написав він.

Майк Помпео

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable. - Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 8 січня, Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Військові США сховалися в укриттях, тому що заздалегідь знали про напад.

10 січня США ввели нові санкції проти Ірану після ракетного обстрілу американських військових баз в Іраку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!