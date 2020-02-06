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7 лютого • оновлено в 08:41
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По військових цілях Сирії вдарили ракетами: звинувачують Ізраїль

8.1т
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У районі Дамаска (Сирія) в ніч на четвер, 6 лютого, було завдано повітряного удару по військових цілях.

Про це пише NEWSru.co.il. Зазначається, що Сирія задіяла сили ППО. Атака нібито була скоєна з боку Голанських висот (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дамаску в обстрілі звинувачують Ізраїль, хоча Армія оборони цієї країни поки не коментує подію.

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По військових цілях Сирії вдарили ракетами

По військових цілях Сирії вдарили ракетами

Ілюстрація

Відомо, що цілями стали об'єкти у столичній Аль-Кісві, Мардж Султані, на Багдадському мосту і на південь від н. п. Ізраа в провінції Дар'а.

По військових цілях Сирії вдарили ракетами: звинувачують Ізраїль

"Аль-Маядін"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північному заході Сирії опозиційні до президента Башара Асада сили знищили оперативний штаб, де розміщувалися так звані російські консультанти й найманці з Ірану.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія Дамаск
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Тарас Бор
Тарас Бор
Просто любопытно,а что делали в это время хвалённые зенитные комплексы российского производства?
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5
1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Тарас Бор, смотрели,Как расстреливали позиции...Вообще-то хваленые они только россиянами.На самом деле,полнейшее дерьмо,Как и всё российское..Русские усовершенствуют всё советское.Именно совершенствуют,а не создают что-то новое.Весь ВПК рашки-это прошлый век,Как и мозги русской биомассы.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тарас Бор, обеспечивали ПВО Хмеймима и Латакии!
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1
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ух какие Украина с Израилем всё таки сильные.
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4
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Горелов Сергей, давай ограничимся Израилем.Или вы продвинулись в плане вооружений?Всё,Что вы продаёте за рубеж и чем пользуетесь сами,жалкое недоразумение,готовое дать сбой в самый ответственный момент.Скоро будете продавать вооружение самим себе.Много..ходов..очка..от Вовы-Гулливера...
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2
0

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