По військових цілях Сирії вдарили ракетами: звинувачують Ізраїль

У районі Дамаска (Сирія) в ніч на четвер, 6 лютого, було завдано повітряного удару по військових цілях.

Про це пише NEWSru.co.il. Зазначається, що Сирія задіяла сили ППО. Атака нібито була скоєна з боку Голанських висот (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дамаску в обстрілі звинувачують Ізраїль, хоча Армія оборони цієї країни поки не коментує подію.

По військових цілях Сирії вдарили ракетами Ілюстрація

Відомо, що цілями стали об'єкти у столичній Аль-Кісві, Мардж Султані, на Багдадському мосту і на південь від н. п. Ізраа в провінції Дар'а.

"Аль-Маядін"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на північному заході Сирії опозиційні до президента Башара Асада сили знищили оперативний штаб, де розміщувалися так звані російські консультанти й найманці з Ірану.

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