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"По вам *бануть": Соколова попередила Росію про розплату за Жириновського

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Агресивні заяви скандального депутата нелегітимної Держдуми Володимира Жириновського можуть призвести до того, що рано чи пізно хтось завдасть удару на випередження по Росії.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Обурення у неї викликали слова кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Росіянка заявила, що Жириновський нібито лише є неординарним депутатом, який ніяк не впливає на роботу уряду країни-агресора.

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"Ой, Ольчику, а що ж ти так Держдуму принизила, га? Я вам нагадаю, росіяни, що за конституцією Російської Федерації саме Держдума призначає прем'єр-міністра й ухвалює рішення про його відставку. І саме Володимир Вольфович зі своїм ЛДПР голосував за нинішній Кабінет міністрів. Тому ї*ануті висловлювання людини з такими повноваженнями можуть рано чи пізно призвести до того, що по вам *бануть", — яскраво відповіла Соколова Скабєєвій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Яніна СоколоваВолодимир Жириновський
Місце
Україна
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