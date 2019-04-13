"По вам *бануть": Соколова попередила Росію про розплату за Жириновського

Агресивні заяви скандального депутата нелегітимної Держдуми Володимира Жириновського можуть призвести до того, що рано чи пізно хтось завдасть удару на випередження по Росії.

Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Обурення у неї викликали слова кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Росіянка заявила, що Жириновський нібито лише є неординарним депутатом, який ніяк не впливає на роботу уряду країни-агресора.

"Ой, Ольчику, а що ж ти так Держдуму принизила, га? Я вам нагадаю, росіяни, що за конституцією Російської Федерації саме Держдума призначає прем'єр-міністра й ухвалює рішення про його відставку. І саме Володимир Вольфович зі своїм ЛДПР голосував за нинішній Кабінет міністрів. Тому ї*ануті висловлювання людини з такими повноваженнями можуть рано чи пізно призвести до того, що по вам *бануть", — яскраво відповіла Соколова Скабєєвій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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