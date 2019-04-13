"По вам *бануть": Соколова попередила Росію про розплату за Жириновського

Агресивні заяви скандального депутата нелегітимної Держдуми Володимира Жириновського можуть призвести до того, що рано чи пізно хтось завдасть удару на випередження по Росії.
Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Яніна Соколова
Обурення у неї викликали слова кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Росіянка заявила, що Жириновський нібито лише є неординарним депутатом, який ніяк не впливає на роботу уряду країни-агресора.
"Ой, Ольчику, а що ж ти так Держдуму принизила, га? Я вам нагадаю, росіяни, що за конституцією Російської Федерації саме Держдума призначає прем'єр-міністра й ухвалює рішення про його відставку. І саме Володимир Вольфович зі своїм ЛДПР голосував за нинішній Кабінет міністрів. Тому ї*ануті висловлювання людини з такими повноваженнями можуть рано чи пізно призвести до того, що по вам *бануть", — яскраво відповіла Соколова Скабєєвій.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Жириновський погрожував захопити Київ за один день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян із квітами.
Також Жириновський мріяв про "марші дружби" на кордоні України і Росії і про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.
Лідер ЛДПР заявив, що українці нібито мріють про вторгнення російських окупантів і будуть зустрічати їх, як визволителів у 1945 році.
Скандальний політик погрожував цивілізованому світу глобальною війною із застосуванням ядерної зброї.
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