По Тель-Авіву запустили ракети: оголошено тривогу

У четвер, 14 березня, ХАМАС вдарив по Тель-Авіву (Ізраїль) ракетами, в зв'язку з чим в країні оголошено тривогу.

За попередніми даними, з сектора Гази було випущено дві ракети, одну з них збила система ППО "Залізний купол", повідомляє Foxnews. Інформацію підтвердили ізраїльські сили оборони.

Інша ракета приземлилася в незаселеній частини міста. У Тель-Авіві спрацювала система оповіщення про ракетний обстріл. Багато жителів повідомляють про звуки вибухів.

Прем'єр-міністр і міністр оборони Ізраїлю Біньямін Нетаніягу терміново вилетів до Тель-Авіву, на базу Гештабу.

Очевидці повідомляють про падіння уламків ракет в північній частині Тель-Авіва. Ще один уламок ракети впав на житловий будинок в Холоні.

За інформацією медиків, деякі жителі постраждали від панічних атак, в зв'язку з чим їм була надана медична допомога. Повідомляють також про одного постраждалого: 10-річний хлопчик отримав легкі травми, добираючись до укриття.

Як уточнює 9 Канал, відповідальність за обстріл взяла на себе терористична організація "Ісламський джихад". Згідно із заявою терористів, по Тель-Авіву були випущені ракети "Фаджер-75".

Відзначимо, що Тель-Авів підданий обстрілу вперше з літа 2014 року.

Новина оновлюється.

#BreakingNews #RedAlert sirens heard in Tel Aviv. This is my street pic.twitter.com/NgSLAZKJkB