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По Тель-Авіву запустили ракети: оголошено тривогу

4.6тЧитати матеріал російською

У четвер, 14 березня, ХАМАС вдарив по Тель-Авіву (Ізраїль) ракетами, в зв'язку з чим в країні оголошено тривогу.

За попередніми даними, з сектора Гази було випущено дві ракети, одну з них збила система ППО "Залізний купол", повідомляє Foxnews. Інформацію підтвердили ізраїльські сили оборони.

Інша ракета приземлилася в незаселеній частини міста. У Тель-Авіві спрацювала система оповіщення про ракетний обстріл. Багато жителів повідомляють про звуки вибухів.

По Тель-Авіву запустили ракети: оголошено тривогу

Прем'єр-міністр і міністр оборони Ізраїлю Біньямін Нетаніягу терміново вилетів до Тель-Авіву, на базу Гештабу.

Очевидці повідомляють про падіння уламків ракет в північній частині Тель-Авіва. Ще один уламок ракети впав на житловий будинок в Холоні.

За інформацією медиків, деякі жителі постраждали від панічних атак, в зв'язку з чим їм була надана медична допомога. Повідомляють також про одного постраждалого: 10-річний хлопчик отримав легкі травми, добираючись до укриття.

Як уточнює 9 Канал, відповідальність за обстріл взяла на себе терористична організація "Ісламський джихад". Згідно із заявою терористів, по Тель-Авіву були випущені ракети "Фаджер-75".

Відзначимо, що Тель-Авів підданий обстрілу вперше з літа 2014 року.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з сектора Газа по території Ізраїлю було випущено не менше 16 ракет. Ізраїльські військові у відповідь нанесли потужні удари.

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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Дима Гордон,сволочь!Иди защити Дом всех евреев.Вступи в ЦАХАЛЬ,скотина!И не пизди в мирной Украине,какой ты герой,сволочь!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Две ракеты и масштабный? хм...
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Махал Махалыч, 5 минут назад в статье фигурировало слово "масштабный". Наверно у редакторов таки хватило ума понять, пусть и не сразу.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Снова проходил мимо, даже дебильному кацапу с лишней хромосомой вместо мозгов понятно - две ракеты это не много!
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