По столиці Сирії завдали повітряного удару: відео та фото атаки

По столиці Сирії Дамаску в четвер, 13 лютого, були нанесені повітряні удари нібито з боку Голанських висот в Ізраїлі.
Військові цілі в регіоні були атаковані увечері, повідомляється на Twitter-сторінці Conflict News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Протиповітряні системи країни були активовані проти так званих "ворожих цілей", передають місцеві ЗМІ.
Удар по Дамаску 13 лютого
twitter.com/disclosetv
Удар по Дамаску 13 лютого
twitter.com/disclosetv
Сирійський режим заявив, що деякі з цілей були перехоплені системою оборони.
Нагадаємо, про атаки з боку Ізраїлю по Сирії повідомлялося також 6 лютого.
#Damascus | Video showing one of the Israeli airstrikes on Damascus tonight. pic.twitter.com/ijL1jGD3Ld- Gabs (@ GABchaag10) February 13, 2020
Urgent- YNMS (@ ynms79797979) February 13, 2020
Syrian air defenses confront hostile targets over the skies of Damascus pic.twitter.com/RWR6q5pMRZ
#Syrie Vidéo qui documenterait la défense antiaérienne qui ciblent des projectiles provenant d'avions de chasse, probablement d'#Israel et tirés de l'espace aérien du #Liban.— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) February 13, 2020
Les frappes auraient ciblé Kiswah et l'aéroport de #Damas.#Syria #Damascus #Lebanon pic.twitter.com/Tb4cSv0iA1
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.
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