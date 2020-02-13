По столиці Сирії завдали повітряного удару: відео та фото атаки

По столиці Сирії Дамаску в четвер, 13 лютого, були нанесені повітряні удари нібито з боку Голанських висот в Ізраїлі.

Військові цілі в регіоні були атаковані увечері, повідомляється на Twitter-сторінці Conflict News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протиповітряні системи країни були активовані проти так званих "ворожих цілей", передають місцеві ЗМІ.

Удар по Дамаску 13 лютого twitter.com/disclosetv

Удар по Дамаску 13 лютого twitter.com/disclosetv

Сирійський режим заявив, що деякі з цілей були перехоплені системою оборони.

Нагадаємо, про атаки з боку Ізраїлю по Сирії повідомлялося також 6 лютого.

#Damascus | Video showing one of the Israeli airstrikes on Damascus tonight. pic.twitter.com/ijL1jGD3Ld - Gabs (@ GABchaag10) February 13, 2020

Urgent

Syrian air defenses confront hostile targets over the skies of Damascus pic.twitter.com/RWR6q5pMRZ - YNMS (@ ynms79797979) February 13, 2020

#Syrie Vidéo qui documenterait la défense antiaérienne qui ciblent des projectiles provenant d'avions de chasse, probablement d'#Israel et tirés de l'espace aérien du #Liban.

Les frappes auraient ciblé Kiswah et l'aéroport de #Damas.#Syria #Damascus #Lebanon pic.twitter.com/Tb4cSv0iA1 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) February 13, 2020

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

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