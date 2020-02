По столиці Сирії завдали повітряного удару: відео та фото атаки

По столиці Сирії Дамаску в четвер, 13 лютого, були нанесені повітряні удари нібито з боку Голанських висот в Ізраїлі.

Військові цілі в регіоні були атаковані увечері, повідомляється на Twitter-сторінці Conflict News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протиповітряні системи країни були активовані проти так званих "ворожих цілей", передають місцеві ЗМІ.

Сирійський режим заявив, що деякі з цілей були перехоплені системою оборони.

Нагадаємо, про атаки з боку Ізраїлю по Сирії повідомлялося також 6 лютого.

#Damascus | Video showing one of the Israeli airstrikes on Damascus tonight. pic.twitter.com/ijL1jGD3Ld