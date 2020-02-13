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14 лютого • оновлено в 01:30
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По столиці Сирії завдали повітряного удару: відео та фото атаки

1.6т
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По столиці Сирії Дамаску в четвер, 13 лютого, були нанесені повітряні удари нібито з боку Голанських висот в Ізраїлі.

Військові цілі в регіоні були атаковані увечері, повідомляється на Twitter-сторінці Conflict News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протиповітряні системи країни були активовані проти так званих "ворожих цілей", передають місцеві ЗМІ.

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Удар по Дамаску 13 лютого

Удар по Дамаску 13 лютого

twitter.com/disclosetv

Удар по Дамаску 13 лютого

Удар по Дамаску 13 лютого

twitter.com/disclosetv

Сирійський режим заявив, що деякі з цілей були перехоплені системою оборони.

Нагадаємо, про атаки з боку Ізраїлю по Сирії повідомлялося також 6 лютого.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив, що Анкара почне повномасштабні удари по сирійських військах, якщо постраждає ще хоч один турецький військовослужбовець у провінції Ідліб.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія Дамаск
Теги
фотографии видео ракети
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