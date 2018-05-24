По Сирії нанесли нові ракетні удари

У Сирії військовий аеродром у провінції Хомс піддався ракетному обстрілу.

Як повідомляє Reuters із посиланням на сирійські ЗМІ, системам ППО вдалося відбити атаку.

Хто ініціював обстріл контрольованого урядовою армією Сирії аеродрому, як й інші подробиці атаки, поки що невідомо.

Відзначимо, напередодні в Сирії заявили, що міжнародна коаліція на чолі зі США вдарила по позиціях урядової армії в провінції Дейр-ез-Зор.

Водночас Пентагон не підтвердив повідомлення про удар коаліції США по армії Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня терористи ІГІЛ зробили атаку на сирійських військових, яких підтримує Росія, та іранських бойовиків поблизу Пальміри.