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По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото

3.2тЧитати матеріал російською

Російським містом Томськ у ніч на 29 жовтня пронісся ураган.

В результаті негоди без електрики залишилися 15 тисяч осіб. У деяких житлових будинках зникла гаряча і холодна вода, передає 360tv.

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Повідомляється, що пориви вітру досягали 19 метрів на секунду. Сильний вітер зривав крівлю з будинків і валив дерева. Про постраждалих в результаті буйства стихії інформація не надходила.

По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото
По Росії пронісся страшний ураган: опубліковані фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії ціле місто пішло під воду. Негода накрила кілька населених пунктів Краснодарського краю.

Місце
РосіяТомськ
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