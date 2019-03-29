По Китаю чи по Росії? У США заговорили про ракетний удар у відповідь

Китай, Росія і їх партнери-ізгої розглядають усе нові можливості для прямого або непрямого нападу на США і їх союзників. У разі атаки американці, швидше за все, не зможуть відразу зорієнутватися, кому саме відповідати.

Величезної уваги заслуговує створювана Китаєм крилата ракета дальнього радіусу дії, яка може запускатися з універсального модуля, замаскованого під стандартний вантажний контейнер комерційного судна, пише The Washington Free Beacon.

Відзначається, що цивільний корабель із таким оснащенням, що знаходиться на стоянці в американському порту, буде представляти серйозну загрозу безпеці стратегічним об'єктам США.

ТАСС

На думку фахівця, "потенційно китайські ракетні пускові установки можуть зберігатися поруч із портом Сіетла, чекаючи запуску боєголовок із електромагнітною зброєю по базі Кітсап (Тихоокеанський флот ВМС)".

Експерти попереджають, що вони здатні вивести з ладу електроніку атомних підводних човнів (АПЧ), що переносять ядерні ракети Trident, і тим самим посіяти хаос в Вашингтоні, який би не знав, "проти кого нанести удар у відповідь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, США і Росія припинила дію Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Через 6 місяців документ утратить свою силу, і у країн будуть розв'язані руки в контексті розробки і випробування нових ракет, які раніше були заборонені за обопільною згодою. Існує небезпека того, що світ знову вплутається в новий етап гонки озброєнь.

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