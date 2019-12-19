По Ізраїлю завдали потужного удару: відео обстрілу мирних жителів

Сектор Гази в четвер, 19 грудня, обстріляв територію Ізраїлю, випустивши ракету в бік мирного міста.

Про це в Twitter повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю. Також з'явилося відео падіння ракети на території країни (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Обстріл ізраїльської території стався близько 20:00 за київським часом. Сирени попередження спрацювали в кібуці Кфар-Аза, що поблизу кордону із сектором Гази.

Ілюстрація

Зазначимо, що ракетний обстріл ізраїльської території стався і в ніч на 19 грудня. У відповідь на випущену ракету ізраїльські винищувачі завдали удару по місцю виготовлення зброї ХАМАС у Газі.

For the second time today, a rocket was fired from #Gaza at #Israeli civilians. - Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2019

У мережі з'явилося # ВІДЕО падіння ракети на ізраїльській території. Раніше на півдні Ізраїлю сирени сповістили жителів про можливий ракетний обстріл з сектора Газа. pic.twitter.com/ars0TVZEn7 - РЕН ТВ | Новини (@rentvchannel) December 19, 2019

Як писав OBOZREVATEL, 29 листопада армія Ізраїлю завдала авіаударів у відповідь на запуск ракет із сектора Гази у бік регіональної ради Ешколь.

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