По Ізраїлю завдали потужного удару: відео обстрілу мирних жителів

Сектор Гази в четвер, 19 грудня, обстріляв територію Ізраїлю, випустивши ракету в бік мирного міста.

Про це в Twitter повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю. Також з'явилося відео падіння ракети на території країни (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Обстріл ізраїльської території стався близько 20:00 за київським часом. Сирени попередження спрацювали в кібуці Кфар-Аза, що поблизу кордону із сектором Гази.

Зазначимо, що ракетний обстріл ізраїльської території стався і в ніч на 19 грудня. У відповідь на випущену ракету ізраїльські винищувачі завдали удару по місцю виготовлення зброї ХАМАС у Газі.

For the second time today, a rocket was fired from #Gaza at #Israeli civilians.