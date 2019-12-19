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19 грудня • оновлено в 23:48
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По Ізраїлю завдали потужного удару: відео обстрілу мирних жителів

3.3т
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Сектор Гази в четвер, 19 грудня, обстріляв територію Ізраїлю, випустивши ракету в бік мирного міста.

Про це в Twitter повідомила пресслужба армії оборони Ізраїлю. Також з'явилося відео падіння ракети на території країни (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Обстріл ізраїльської території стався близько 20:00 за київським часом. Сирени попередження спрацювали в кібуці Кфар-Аза, що поблизу кордону із сектором Гази.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Зазначимо, що ракетний обстріл ізраїльської території стався і в ніч на 19 грудня. У відповідь на випущену ракету ізраїльські винищувачі завдали удару по місцю виготовлення зброї ХАМАС у Газі.

Як писав OBOZREVATEL, 29 листопада армія Ізраїлю завдала авіаударів у відповідь на запуск ракет із сектора Гази у бік регіональної ради Ешколь.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Ізраїль
Теги
ракети видео
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Червоний Данило
Червоний Данило
жи#ы уже надоели! видит бог, их не зря бомбят арабы!
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