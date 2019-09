По Ізраїлю завдали потужного удару: всі подробиці

У неділю, 1 вересня, терористична організація "Хезболла" випустила протитанкові ракети на територію Ізраїлю.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на заяви Армії оборони (ЦАХАЛ), всього було випущено кілька снарядів, один з яких потрапив по військовій базі. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій.

18:40 – Згідно із заявою ЦАХАЛа, з півдня Лівану було випущено від двох до трьох протитанкових ракет. Одна вдарила по джипу, друга – по військовій базі недалеко від кордону.

У свою чергу ЦАХАЛ випустив 100 мінометних снарядів під час рейдів на південь Лівану.

18:30 – Втрат із боку ізраїльтян при обстрілі з Лівану немає – прес-секретар прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

18:26 – Міністр закордонних справ Бахрейну Халід бін Ахмед Аль Халіфа критикує Ліван за те, що він дозволив терористичному угрупуванню діяти на його території.

18:23 – Видання "360" повідомляє, що Ізраїль випустив понад 40 ракет по поселенням у південному Лівані.

18:08 – Миротворці ООН підтримують зв'язок з ізраїльськими та ліванськими посадовцями, щоб стримати спалах насильства уздовж кордону.

18:03 – Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у відповідь попередив терористичну організацію, що країна захищатиметься "без коливань".

"Всі ті, хто прагне нашкодити нам, мають знати, що ми готові й хочемо захищати громадян Ізраїлю, де б вони не були, без коливань. Ми готові й не хочемо показувати, наскільки добре ми підготовлені. Кордон може бути спокійним тільки з обох сторін", – попередив він.

17:55 – Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі закликав США і Францію негайно втрутитися, щоб зупинити ескалацію на кордоні з Ізраїлем

17:30 – Шиїтська терористична організація Лівану "Хезболла" взяла на себе відповідальність. Вона стверджує, що знищила машину ЦАХАЛа на кордоні з Ліваном. В угрупованні заявили, що ізраїльтяни, які були в машині, отримали поранення в результаті нападу. Підтвердження інформації поки нема

17:50 – ВВС Ізраїлю у відповідь атакували ліванські села, розташовані на кордоні. ЦАХАЛ також випустив попередження місцевим жителям. Рекомендується не залишати безпечних місць, припинити роботу в городі та відправитися до бомбосховищя. У разі, якщо обстріл застав у дорозі, військові рекомендують вийти з машини і лягти на землю.У свою чергу, терористична організація пізніше заявила, що ізраїльтяни, які були в машині, отримали поранення в результаті нападу. Підтвердження інформації поки немає.

16:44 – Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу проінформовано про обстріл.

З'явилося відео нападу

Moments ago, an anti-tank missile was fired from Lebanon towards a community in northern Israel. Details to follow. pic.twitter.com/LhkdtwJEGW