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По Ізраїлю завдали потужного удару: всі подробиці

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У неділю, 1 вересня, терористична організація "Хезболла" випустила протитанкові ракети на територію Ізраїлю.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на заяви Армії оборони (ЦАХАЛ), всього було випущено кілька снарядів, один з яких потрапив по військовій базі. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій.

По Ізраїлю завдали потужного удару, колаж

По Ізраїлю завдали потужного удару, колаж

18:40 – Згідно із заявою ЦАХАЛа, з півдня Лівану було випущено від двох до трьох протитанкових ракет. Одна вдарила по джипу, друга – по військовій базі недалеко від кордону.

У свою чергу ЦАХАЛ випустив 100 мінометних снарядів під час рейдів на південь Лівану.

18:30 – Втрат із боку ізраїльтян при обстрілі з Лівану немає – прес-секретар прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

18:26 – Міністр закордонних справ Бахрейну Халід бін Ахмед Аль Халіфа критикує Ліван за те, що він дозволив терористичному угрупуванню діяти на його території.

18:23 – Видання "360" повідомляє, що Ізраїль випустив понад 40 ракет по поселенням у південному Лівані.

18:08 – Миротворці ООН підтримують зв'язок з ізраїльськими та ліванськими посадовцями, щоб стримати спалах насильства уздовж кордону.

ЦАХАЛ

ЦАХАЛ

Прес-служба ЦАХАЛу

18:03 – Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у відповідь попередив терористичну організацію, що країна захищатиметься "без коливань".

"Всі ті, хто прагне нашкодити нам, мають знати, що ми готові й хочемо захищати громадян Ізраїлю, де б вони не були, без коливань. Ми готові й не хочемо показувати, наскільки добре ми підготовлені. Кордон може бути спокійним тільки з обох сторін", – попередив він.

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17:55 – Прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі закликав США і Францію негайно втрутитися, щоб зупинити ескалацію на кордоні з Ізраїлем

17:30 – Шиїтська терористична організація Лівану "Хезболла" взяла на себе відповідальність. Вона стверджує, що знищила машину ЦАХАЛа на кордоні з Ліваном. В угрупованні заявили, що ізраїльтяни, які були в машині, отримали поранення в результаті нападу. Підтвердження інформації поки нема

17:50 – ВВС Ізраїлю у відповідь атакували ліванські села, розташовані на кордоні. ЦАХАЛ також випустив попередження місцевим жителям. Рекомендується не залишати безпечних місць, припинити роботу в городі та відправитися до бомбосховищя. У разі, якщо обстріл застав у дорозі, військові рекомендують вийти з машини і лягти на землю.У свою чергу, терористична організація пізніше заявила, що ізраїльтяни, які були в машині, отримали поранення в результаті нападу. Підтвердження інформації поки немає.

16:44 – Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу проінформовано про обстріл.

З'явилося відео нападу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що безпілотники Ізраїлю 1 вересня скинули запальні бомби на території Лівану в прикордонному районі Ар Дов.

Ізраїль тиждень готувався до атаки на ліванському кордоні. Це сталося після того, як країну звинуватили в бомбардуванні військових об'єктів терористів в Іраку. У зв'язку з цим, військові перебували в стані підвищеної бойової готовності. Крім того, з боку "Хезболли" були попередження, що вони завдадуть серйозного удару.

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Ізраїль
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Слово "мощный" - любимое словечко на ОбоСревателе
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Мощный удар - это по понятиям Украины! Мощность ответного удара Израиля Украине не измерить, нет таких критериев!
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Антошин Денис
Антошин Денис
Andria Viktor, украинская армия "одна из самых мощных на континенте". Цитата Порошенко)))
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Andria Viktor
Andria Viktor
Kuksov Micha, не сравнивайте х.с пальцем.Израиль имеет самую мощную армию мира,Украина за 30лет не может поднятся благодаря российск.брату и своих вороватых чиновников
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ох и надерут таки кому то задницу.
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