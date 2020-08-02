Сектор Газа запустив ракету по Ізраїлю

Світ 22:52, 2.08.2020 Оновлено: 22:55, 2.08.2020

Із сектора Газа 2 серпня була випущена ракета в бік території Ізраїлю. Ракету перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Звідки саме був здійснений обстріл, ізраїльські військові не уточнили. Також невідомо, чи завдала армія удару у відповідь.

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