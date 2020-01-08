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8 січня • оновлено в 23:22
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По Багдаду випустили ракети: перші подробиці та відео обстрілу "зеленої зони"

1.4т
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По столиці Іраку Багдаду ввечері в середу, 8 січня, були випущені ракети.

Згідно з повідомленням телеканалу "Аль-Маядін", це сталося в так званій зеленій зоні, де розташовані посольства й урядові установи (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Телеканал повідомив про дві ракети, які впали, при цьому BNO News заявляє про три. У мережі також з'явилися повідомлення про те, що в місті було чути сирени.

"Три ракети "Катюша" впали в "зеленій зоні" і спричинили пожежу. Посольство США, здається, було метою, але воно не було уражено", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Нагадаємо, обстріл "зеленої зони" біля американського урядового кварталу в Багдаді був зафіксований також 4 січня. Повідомлялося про постраждалих, проте точна їх кількість не називалася.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна в Іраку Конфлікт США та Ірана
Місце
Ірак Багдад
Тег
ракети
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