По Багдаду випустили ракети: перші подробиці та відео обстрілу "зеленої зони"

По столиці Іраку Багдаду ввечері в середу, 8 січня, були випущені ракети.

Згідно з повідомленням телеканалу "Аль-Маядін", це сталося в так званій зеленій зоні, де розташовані посольства й урядові установи (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Телеканал повідомив про дві ракети, які впали, при цьому BNO News заявляє про три. У мережі також з'явилися повідомлення про те, що в місті було чути сирени.

"Три ракети "Катюша" впали в "зеленій зоні" і спричинили пожежу. Посольство США, здається, було метою, але воно не було уражено", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація

Нагадаємо, обстріл "зеленої зони" біля американського урядового кварталу в Багдаді був зафіксований також 4 січня. Повідомлялося про постраждалих, проте точна їх кількість не називалася.

BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z — Trey Yingst (@TreyYingst) January 8, 2020

3 Katyusha rockets fell in Baghdad's Green Zone and caused a fire; the U.S. Embassy appears to have been the target but the compound was not hit - REU/BBC https://t.co/bLbJmitv5B — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

BREAKING NEWS: Sirens now going off in Baghdad, explosions heard. Sirens Reporting Incoming Incoming near the US Embassy.



This is developing. — Matt Couch 🎙 (@RealMattCouch) January 8, 2020

Як писав OBOZREVATEL:

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