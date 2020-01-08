По Багдаду випустили ракети: перші подробиці та відео обстрілу "зеленої зони"

По столиці Іраку Багдаду ввечері в середу, 8 січня, були випущені ракети.
Згідно з повідомленням телеканалу "Аль-Маядін", це сталося в так званій зеленій зоні, де розташовані посольства й урядові установи (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Телеканал повідомив про дві ракети, які впали, при цьому BNO News заявляє про три. У мережі також з'явилися повідомлення про те, що в місті було чути сирени.
"Три ракети "Катюша" впали в "зеленій зоні" і спричинили пожежу. Посольство США, здається, було метою, але воно не було уражено", – сказано в повідомленні.
Ілюстрація
Нагадаємо, обстріл "зеленої зони" біля американського урядового кварталу в Багдаді був зафіксований також 4 січня. Повідомлялося про постраждалих, проте точна їх кількість не називалася.
BREAKING: Rocket fire into Baghdad’s Green Zone pic.twitter.com/HaPcDaF22Z— Trey Yingst (@TreyYingst) January 8, 2020
3 Katyusha rockets fell in Baghdad's Green Zone and caused a fire; the U.S. Embassy appears to have been the target but the compound was not hit - REU/BBC https://t.co/bLbJmitv5B— BNO News (@BNONews) January 8, 2020
BREAKING NEWS: Sirens now going off in Baghdad, explosions heard. Sirens Reporting Incoming Incoming near the US Embassy.— Matt Couch 🎙 (@RealMattCouch) January 8, 2020
This is developing.
Як писав OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня внаслідок повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "потрібно було прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв убивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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