Плювати на санкції: скандального чиновника Путіна запросили в ЄС, не дивлячись на заборону

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін відвідає конференцію з дослідження і використання космічного простору в мирних цілях (Unispace), яка пройде у Відні з 18 по 21 червня, незважаючи на обмеження на в'їзд на територію Євросоюзу.

"Дмитро Олегович планує взяти участь в конференції. Організатори направили йому запрошення, це запрошення прийнято", - сказали в прес-службі відомства, передає "Интерфакс".

Зазначається, що глава "Роскосмосу" вирушає на конференцію в офіційному статусі. Персональні обмеження з боку ЄС і США на переміщення і отримання віз на такого роду поїздки не поширюються.

"Глава держкорпорації планує взяти участь в конференції як офіційна особа. Йому вже надана відповідна віза", - сказав керівник прес-служби "Роскосмосу" Володимир Устименко.

Як пояснили в прес-службі, у Рогозіна на конференції запланована широка програма зустрічей.

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