Плювати на "русскій мір": опозиціонер назвав мету Путіна

Президент Росії Володимир Путін як "професійний вербувальник" завербував більшу частину країни.

"Путін - професійний брехун, професійний вербувальник. Це, мабуть, єдине, що він уміє робити професійно",- сказав в інтерв'ю "Обозревателю" російський журналіст Ігор Яковенко.

"Він за допомогою хороших ресурсів, високих цін на нафту і цілої низки інших можливостей зумів завербувати більшу частину росіян. Це було вербування. Він вербував за допомогою телевізора, за допомогою подачок тощо", - запевнив журналіст.

У контексті фрази Путіна про українців як "братський народ", сказаної ним одразу після виборів, а також відповідаючи на запитання, чи не є це вказівкою на актуалізацію ідеї "русского міра", Яковенко зауважив: "Плювати він хотів на "русскій мір", плювати він хотів на Україну, плювати він хотів на Росію, плювати він хотів на весь світ. У нього зовсім інші цілі".

Відповідаючи на уточнююче запитання, в чому полягає мета президента РФ, він сказав: "Мета у нього одна: залишитися при владі довічно. Тому що довічне залишення його при владі означає збереження життя. Тому що він прекрасно розуміє - відірватися від влади означає втратити життя" .

Як писав"Обозреватель",на брифінгу у своєму виборчому штабі Путін заявив: "Для нас Україна - братський народ... Ми зробимо, щоб українці відчували себе в Росії як вдома".