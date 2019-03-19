"Плямка на мапі!" Соловйов накинувся з нападками на Україну

Головний пропагандист путінського режиму Володимир Соловйов заявив, що без Росії Україна нібито взагалі не існувала б в нинішніх кордонах.

Крім того, він пригрозив їй перетворенням у "плямку на мапі" в разі подальшого ухилення від "спільної" історії з країною-агресором. Нахабними псевдоаргументами Соловйов вибухнув в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Україна приросла за СРСР територією, якої у неї не було ніколи. Україна приросла за Російської імперії територією, яка й близько їй не могла снитися, якщо вже говорити про всю "Новоросію". Якщо ви собі вигадуєте історію України, то це буде сумна історія маленької плямки на мапі, яку зрадили всі. В першу чергу, до речі, нагадаю — поляки, які колись продали місто Київ російському царю", — самовпевнено зазначив улюблений пропагандист Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Соловйов уже заявляв, що Україна нібито зобов'язана своїм існуванням "русскому міру", найяскравішими представниками якого є Ленін і Катерина ІІ.

Крім того, він демонстрував фейкову мапу "розділеної" України, на якій майже всі її території названі "подарунками" російських правителів.

Топ-пропагандист Кремля заявив, що оскільки сучасна Україна нібито зобов'язана своїм існуванням Володимиру Леніну, то її географічним центром варто вважати Мавзолей на Красній площі в Москві.

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