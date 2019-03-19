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"Плямка на мапі!" Соловйов накинувся з нападками на Україну

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Головний пропагандист путінського режиму Володимир Соловйов заявив, що без Росії Україна нібито взагалі не існувала б в нинішніх кордонах.

Крім того, він пригрозив їй перетворенням у "плямку на мапі" в разі подальшого ухилення від "спільної" історії з країною-агресором. Нахабними псевдоаргументами Соловйов вибухнув в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Україна приросла за СРСР територією, якої у неї не було ніколи. Україна приросла за Російської імперії територією, яка й близько їй не могла снитися, якщо вже говорити про всю "Новоросію". Якщо ви собі вигадуєте історію України, то це буде сумна історія маленької плямки на мапі, яку зрадили всі. В першу чергу, до речі, нагадаю — поляки, які колись продали місто Київ російському царю", — самовпевнено зазначив улюблений пропагандист Путіна.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Мне просто интересно! Сольвьёву во время кацапского бунта отрежут язык, повесят или четвертуют?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Но хохлы то знают, что украина колыбель цивилизации)))))) Петя прямой потомок фараона Бухалхамона
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andrei andrei
andrei andrei
А что не так он сказал? Лохлы и сами об этом прекрасно знают. Глупо отрицать очевидное.
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