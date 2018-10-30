Барин возвращается домой под утро в совершенно непотребном виде, фрак у него грязный спереди и вымазан совсем нехорошей субстанцией. Денщик Ванька сняв пальто и увидев этот пейзаж, на секунду оторопел и с укоризной посмотрел на барина. Тот поймал взгляд и оправдываясь, завел разговор:

— Не поверишь, князь Прудецкой так надрался, что его просто стошнило прямо на меня!

А в это время Ванька продолжая раздевать барина заметил:

— Этот князь, барин, вам еще и в портки наложил!

Антикварный анекдот

Во время знаменитого похода авианосца Кузя к берегам Сирии получился сплошной конфуз. Были бодро и с блеском утоплены сразу два самолета палубной авиации, что пояснить случайностью явно не удавалось, и тогда решили сосредоточиться на другом аспекте похода – страшном черном дыме, который стелился за авианосцем десятки километров.

Между прочим, "Кузю" было уже хорошо видно по этому шлейфу, задолго до его появления из-за горизонта. Именно шлейф выдавал его присутствие уже за несколько часов, когда его силуэт можно было рассмотреть в оптические приборы. О том, хорошо это или плохо, можно судить по тому, как сами же российские военные "эксперты" поясняли, почему их системы ПВО не смогли перехватить американские "Томагавки" — кривизна земли помешала.

Над этим можно смеяться, но если нет средств загоризонтного обнаружения целей, то обнаружить их с поверхности земли – действительно невозможно. Это касается не только "Томагавков", летящих почти над самой землей или поверхностью воды, но кораблей, которые скрыты тем самым горизонтом. Но "Кузя" показывал себя дымом так, что никакие спутники или самолеты ДРЛО просто были не нужны.

"Эксперты" потупее весело рассказывали о том, что черный дым на десятки километров – давняя флотская традиция и называется она "Дать шапку". Только это касалось кораблей класса "Бронетемкин Поносец", которые бороздили волны сто и более лет назад, когда за горизонт просто нечем было стрельнуть. Но не все эксперты были специалистами по "пусканию шапок" и прочих неприятных газов, а потому – часть из них повела речь об энергетической системе "Кузи" — котлотурбинной энергетической установке.

В самом деле, лучше вести речь о проблемах с двигателями, чем рассказывать, почему нырнули два самолета из двух десятков, бывших на борту. Кстати, вменяемых пояснений они не дали и по сегодня. А вот о котлах можно было рассуждать без опаски, поскольку произведены они были на украинских заводах, а все беды в РФ, как известно, происходят либо из-за Штатов, либо из-за Украины. Так что всю вину спихнули на производителей котлов. При этом россияне умолчали о двух небольших моментах. Первый заключался в том, что авианосец "Кзузя", имевший в девичестве название "Тбилиси" и еще несколько более ранних имен, был фактически стырен Москвой у Украины, и когда с выключенной связью бежал к Босфору – развивал положенные 30 узлов скорости и все работало нормально. Даже проливы проходил на 20 узлах. Но побег был осуществлен до начала второй фазы государственных испытаний, которые должны были указать на узкие места в системах, узлах и агрегатах корабля, после чего он должен был пройти доводку на заводе-изготовителе в Николаеве. Понятно, что никакой доводки сдано не было, и "Кузю" приняли на вооружение в режиме "как есть".

Второй же аспект заключается в том, что корабли, а особенно крупные, имеющие длительный срок эксплуатации, имеют четкий график регламентных работ и доковых ремонтов. Это – обязательная процедура, которая позволяет сохранять функциональность корабля на нужном уровне. Понятно, что "Кузю" в Николаев уже не пустили и обслуживали его собственными силами. Именно по этой причине он пришел в полную негодность и сейчас представляет собой гору металлолома, которая представляет опасность даже для собственного экипажа. А все потому, что исконная скрепа, под название "стырить", сыграла злую шутку с "Кузьмой".

Тем не менее, во всех этих неприятностях россияне винят нас и утверждают, что это Украина построила такой кривой корабль. Но вот "Кузю" поставили на ремонт в плавучий док ПД-50 в районе поселка Росляково, недалеко от Мурманска. Трудно сказать, насколько что-то на "Кузе" можно отремонтировать в принципе, но сам плавдок успешно утонул.

Самое обидное в этой ситуации то, что ПД-50 был построен в Швеции на верфи "Gotaverken Arendal" и является одним из самых крупных в мире. В общем, шведы умеют строить флот и это известно с давних времен. Тем более, доку уже скоро 40 лет и в нем проходили ремонт все самые крупные корабли РФ, в том числе, в нем проводились работы по демонтажу утонувшей подлодки "Курск".

Таким образом, утонувший шведский док прямо указывает на место, где у людей кривые руки, способные угробить самое совершенное оборудование. Пока официально заявляют о том, что произошел скачок напряжения и на доке выключились насосы. Но такие комплексы созданы способными работать в открытом море, где скачки напряжения на берегу вообще их не касаются. Понятно, что это – очередная сказка, которыми привыкли кормить россиян, чтобы не показывать истинные причины подобных вещей. Не удивимся, если через пару дней расскажут, что авария произошла потому, что американские астронавты просверлили в доке лишние отверстия или возле умерших насосов найдут визитку Яроша.

В любом случае, плавучий док в руках россиян оказался не таким уж и плавучим, и это не может не радовать.

ПС. Уже после публикации материала подтвердился факт падения грузового крана на палубу "Кузи". В результате затопления дока упало два крана, но один упал в сторону, а второй — прямо на "Кузю".