"Платимо за вбивства наших": на росТБ Кремль звинуватили у спонсорстві війни на Донбасі

Російський політолог Олег Барабанов заявив, що, торгуючи з Україною, Росія фінансує війну на Донбасі і вбивства людей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У зв'язку з цим необхідно бойкотувати будь-яке співробітництво з сусідньою країною, включаючи прийом її громадян на роботу, зазначив він в ефірі пропагандистської програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ.

"За ті гроші, які українці отримують від торгівлі з Росією, через податки вони утримують свої каральні батальйони, каральні операції. Вони за гроші вбивають росіян", - обурився Барабанов.

Продовжуючи свою думку, він закликав російський бізнес обірвати всі наявні у нього зв'язки з Україною.

"Я звертаюся до всіх російських підприємців, щоб ви зрозуміли, що торгувати з київською "хунтою" - аморально. Я звертаюся до всіх російських підприємців: наймати громадян України на роботу, які літом відвоювали на Донбасі, а зиму проводять на заробітках у Москві, - аморально. Доки ми самі будемо платити за те, що вбивають наших братів і сестер на Донбасі, ця війна не закінчиться", - підсумував пропагандист.

Як повідомляв "Обозреватель", в ефірі російських пропагандистів також прозвучало переконання у тому, що ЄС зацікавлений в Україні лише як в майданчику для розгортання Четвертого рейху.