Планеті загрожує глобальна повінь: названо терміни катастрофи

Планету до 2100 року чекає повінь, яке може обернутися катастрофою для людства. Це трапиться якщо середня температури стане вище на 4 градуси доіндустріальних показників (1850-1900 рр).

До такого висновку прийшли вчені з Імперського коледжу Лондона (Англія), пише One Earth. За їхніми даними, підвищення температури призведе до того, що крижані щити Землі втратять трильйони тонн від своєї маси.

"В даний час сотні мільйонів людей живуть в регіонах, схильних до прибережним повеней, і ймовірність більш руйнівних повеней зросте з різким підвищенням рівня моря", – йдеться в дослідженні.

Вчені пояснили, що в кінці останнього льодовикового періоду 10 тисяч років тому, крижані щити танули набагато швидше, ніж зараз, а рівень моря піднімався на метр кожне сторіччя.

При цьому дослідники підкреслили, що їх прогноз не точний. Але вони побоюються того, що в найближчі десятиліття крижані щити почнуть зникати швидше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ опинився на межі кліматичної катастрофи через підвищення середньої температури на Землі.