План НАТО по Чорному морю: в Росії вибухнули погрозами

Росія буде "відповідно реагувати" на посилення військової присутності НАТО в Чорному морі. Крім того, Кремль пообіцяв пильно стежити за планами Альянсу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, повідомляє "Федеральне агентство новин". На його думку, зростання сил Північноатлантичного альянсу в Чорному морі "підриває регіональну стабільність".

Флот НАТО

"Активність НАТО в Чорноморському регіоні не додає безпеки", – пригрозив російський чиновник і додав, що Росія буде вживати всіх заходів для "нейтралізації загроз" в регіоні.

Також він заявив, що стабільність в чорноморському регіоні нібито може досягатися виключно силами причорноморських країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня стало відомо, що ударна група кораблів НАТО зайшла в Чорне море.

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