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План НАТО по Чорному морю: в Росії вибухнули погрозами

4.6тЧитати матеріал російською

Росія буде "відповідно реагувати" на посилення військової присутності НАТО в Чорному морі. Крім того, Кремль пообіцяв пильно стежити за планами Альянсу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, повідомляє "Федеральне агентство новин". На його думку, зростання сил Північноатлантичного альянсу в Чорному морі "підриває регіональну стабільність".

Флот НАТО

Флот НАТО

"Активність НАТО в Чорноморському регіоні не додає безпеки", – пригрозив російський чиновник і додав, що Росія буде вживати всіх заходів для "нейтралізації загроз" в регіоні.

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Також він заявив, що стабільність в чорноморському регіоні нібито може досягатися виключно силами причорноморських країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня стало відомо, що ударна група кораблів НАТО зайшла в Чорне море.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Олександр Грушко
Місце
Росія
Теги
Чорне мореНАТОРосіяконфлікт
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист выплядок и окупант! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну да, там где НАТА, там тишина и спокойствие... И реально, убейте этого дэбила, который придумывает заголовки!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Значит подлодки Борей всплывут у берегов Сан Франциско и Нью Йорка.
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