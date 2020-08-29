Північну Корею запідозрили в передачі зашифрованих послань через Youtube. Так, за допомогою сервісу країна нібито передала серію загадкових чисел, які ймовірно є зашифрованим повідомленням її шпигунам на Півдні.

Про це пише Південнокорейське агентство Yonhap, посилаючись на підозрілий відеоролик, який розмістило на своїй YouTube-сторінці офіційне "Радіо Пхеньян".

Так, в ньому жінка-диктор прочитала те, що вона назвала "завданням з аналізу інформаційних технологій університету дистанційного навчання для агентів експедиції № 719".

Вона повторювала такі фрази, як "№23 на сторінці 564", "№19 на сторінці 479" протягом однієї хвилини в пості, який був переглянутий 2500 разів за станом на 11 годину ранку. Після цього він був видалений.

"Це перший раз, коли Пхеньян використовував глобальну платформу обміну відео для відправки закодованих повідомлень", – повідомляється в матеріалі агентства.

Повідомляється, що Північна Корея не транслювала такі, здавалося б, "випадкові числа" по радіо з часів холодної війни, але це перший раз, коли Пхеньян використовував глобальну платформу обміну відео "для відправки явно закодованих повідомлень".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин делегував більше обов'язків своїм помічникам, в тому числі свою сестру Кім Е Чжон, яка стала фактично другою людиною в країні.