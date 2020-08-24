Північний схід Італії накрив потужний ураган. Фото та відео руйнувань
Північно-східні регіони Італії накрив потужний ураган, який завдав значної шкоди сільському господарству.
Сильна гроза в деяких регіонах супроводжувалася снігом і градом. Найбільше постраждала Верона, її передмістя, а також Падуя і Віченці, пише RaiNews (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Стихія повалила понад 500 дерев, знищено виноградники.
"Найсильніші дощ і град перетворили наше місто на поле битви. Завдано величезних збитків, розмір яких ми представимо в понеділок", – зазначив мер Верони Федеріко Сбоаріна.
За даними влади, завдано істотної шкоди сільському господарству. Представники бізнес-асоціації Coldiretti, уточнили, що може йтися про мільйони євро.
(Відео – Telegram "Підйом")
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США ураган першої категорії "Ісайяс" накрив узбережжя штату Північна Кароліна. Владі довелося оголошувати надзвичайний стан через стихію.