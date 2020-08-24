Північний схід Італії накрив потужний ураган. Фото та відео руйнувань

Північно-східні регіони Італії накрив потужний ураган, який завдав значної шкоди сільському господарству.

Сильна гроза в деяких регіонах супроводжувалася снігом і градом. Найбільше постраждала Верона, її передмістя, а також Падуя і Віченці, пише RaiNews (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Верона після потужного урагану. Twitter V

Стихія повалила понад 500 дерев, знищено виноградники.

Автомобіль, знищений деревом, що впало у Вероні. Twitter Marco Croatti

"Найсильніші дощ і град перетворили наше місто на поле битви. Завдано величезних збитків, розмір яких ми представимо в понеділок", – зазначив мер Верони Федеріко Сбоаріна.

Буревій викорчував дерева у Вероні. Twitter V

За даними влади, завдано істотної шкоди сільському господарству. Представники бізнес-асоціації Coldiretti, уточнили, що може йтися про мільйони євро.

Верона після урагану. Twitter V

Наслідки урагану в Вероні. Twitter Massimo

Людей змивало повінню. Twitter Massimo

Град у Вероні. Twitter Stefano Cesaretti

Наслідки урагану в Вероні. Twitter Teatro Scientifico

Ураган у Вероні вирвав дерева з корінням. Twitter Teatro Scientifico

Ураган у Вероні знищив виноградники. Twitter Ménade7

Найбільше ураган пройшовся по Вероні, Віценці та Падуї. Google Maps

(Відео – Telegram "Підйом")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США ураган першої категорії "Ісайяс" накрив узбережжя штату Північна Кароліна. Владі довелося оголошувати надзвичайний стан через стихію.

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