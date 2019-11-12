Чекає війна? Європейський журналіст пішов проти Путіна через Україну

Країни Європейського Союзу дозволили Росії добудувати газопровід "Північний потік-2", оскільки бояться початку повномасштабної війни.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив журналіст-розслідувач із Данії Єнс Гювсгаард.

"Я думаю, це, на жаль, дуже реалістичний сценарій. Я бачу, що деякі країни Європи, даючи дозвіл "Газпрому", знають про ці можливості. Німеччина продовжує стверджувати, що вона не погодиться на відключення України від транзиту, але вона погодиться на це, навіть незважаючи на можливість повномасштабної війни", – зазначив він.

Європейський журналіст пішов проти Путіна через Україну Facebook Єнса Гювсгаарда

На думку Гювсгаарда, західний світ готовий закрити очі і не бачити військових дій, порушень міжнародного законодавства, тільки б продовжувати business as usual із Росією.

"Мені здається, ми повинні бути дуже налякані тим, що відбувається зараз. Ми повинні бути налякані силою, яка є у Путіна зараз. Він дуже активний на Середньому Сході – в Сирії, в Лівії. Він зараз претендує на роль світового лідера. Він завжди мав амбіції відновлення Росії як супер-держави. Путін стає дуже важливим міжнародним фактором. Я думаю, міжнародна спільнота повинна піклуватися про те, що відбувається в Росії. Вона повинна підтримувати Україну. Я думаю, Україна повинна бути членом НАТО і ЄС. Це було б дуже важливо для країни, але, думаю, Путін цього не дозволить", – підсумував він.

Європейський журналіст пішов проти Путіна через Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 жовтня Данія останньою з країн ЄС зняла політичні заперечення з питання будівництва на її території ділянки газопроводу "Північний потік-2".

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