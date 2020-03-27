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27 березня • оновлено в 18:40
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Північна Македонія офіційно вступила до НАТО

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Північна Македонія у п'ятницю, 27 березня, офіційно стала 30-м членом НАТО.

Стяг країни піднімуть над штаб-квартирою Альянсу 30 березня, повідомив у Twitter держсекретар США Майкл Помпео.

"США як зберігач договору отримали документ про приєднання до Північноатлантичного альянсу від Республіки Північна Македонія", – заявив він.

"Ми підтверджуємо нашу відданість колективній обороні відповідно до статті 5, наріжного каменя Трансатлантичного альянсу", – підкреслив Помпео.

Нагадаємо, указ про вступ до НАТО, підписаний президентом Північної Македонії Стево Пендаровським, планувалося передати на зберігання в Держдепартамент США ще 23 березня. Церемонія була відкладена через пандемію коронавірусу.

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Автор
Дарина Дурова
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