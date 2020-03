Північна Македонія офіційно вступила до НАТО

Північна Македонія у п'ятницю, 27 березня, офіційно стала 30-м членом НАТО.

Стяг країни піднімуть над штаб-квартирою Альянсу 30 березня, повідомив у Twitter держсекретар США Майкл Помпео.

"США як зберігач договору отримали документ про приєднання до Північноатлантичного альянсу від Республіки Північна Македонія", – заявив він.

"Ми підтверджуємо нашу відданість колективній обороні відповідно до статті 5, наріжного каменя Трансатлантичного альянсу", – підкреслив Помпео.

Today, we welcome North Macedonia into the @NATO Alliance as our 30th Ally and celebrate their commitment to the North Atlantic Alliance. We reaffirm our commitment to collective defense under Article 5, the cornerstone of the Transatlantic Alliance.