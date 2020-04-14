Північна Корея знову таємно запустила ракети: сусіди заговорили про війну

Північна Корея у вівторок, 14 квітня, здійснила запуск протикорабельних крилатих ракет в Японське море.

Стрільби диктаторський режим присвятив дню народження покійного лідера країни Кім Ір Сена, а також вирішив провести їх одночасно з виборами в Південній Кореї, передає Yonhap News Agency.

КНДР запустила ракети Yonhap News Agency

Відзначається, що ракети класу "земля-корабель" були випущені на північний схід від районів, прилеглих до східного прибережного міста Мюнхона, близько 7 години ранку. Стрільби тривали більше 40 хвилин. Ракети пролетіли близько 150 кілометрів, перш ніж впасти у води біля східного узбережжя.

У Південній Кореї негайно відреагували на провокацію КНДР і запевнили, що військові уважно стежать за ситуацією і перебувають у стані повної боєготовності через загрозу нових запусків ракет Пхеньяном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Північна Корея 2 березня вперше у 2020 році запустила два невідомих снаряди в бік Японського моря. Подібні випробування КНДР знову пройшли всупереч резолюції Ради безпеки ООН. В результаті стрільб виник сильний землетрус.

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