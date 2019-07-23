Північна Корея захопила російське судно: 17 моряків потрапили в полон

Північна Корея захопила риболовецьке судно Росії "Сянхайлінь-8" з 17 моряками на борту.

Про це повідомив заступник директора Північно-Східної рибальської компанії, що володіє кораблем, Сергій Седлер, передає "Комерсант".

Інцидент трапився ще 17 липня, проте подробиці стали відомі тільки у вівторок, 23 липня. Відзначається, що на судні перебували 15 росіян і 2 південнокорейці – вони прямували з південнокорейського порту Сокчо в Японське море. Північна Корея захопила корабель, який йшов без вантажу, в 55 милях від кордону країни.

Північна Корея захопила російське судно photos.sakhalin.name

"О 4 годині ранку 17 липня прямо на ходу на корабель висадилися прикордонники і відключили всі засоби зв'язку. Ми навіть не відразу зрозуміли, що трапилося, спочатку думали, що вони дрейфують, але потім зрозуміли, що їх захопили", – розповів Седлер.

Всі моряки були доставлені в північнокорейський порт Вонсан, де їх помістили в закриті каюти. "Там немає вентиляції, температура +30 – 35 градусів", – поділився Седлер.

За словами консула РФ, росіян регулярно обшукують і допитують, що є першим подібним випадком біля берегів Північної Кореї.

Як уточнює "РБК", причиною арешту нібито стало незаконне перетинання кордону так званої зони військової охорони, яку КНДР довільно встановила за 50 морських миль від берега.

"Чомусь корейці придумали, що 50 миль – це "зона їх військової охорони", жодним міжнародним інститутом не визнана. Це нам сказали в посольстві", – розповів власник компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше літак повітряних сил Росії порушив повітряний простір Південної Кореї. В результаті винищувачі південнокорейських ВПС підняли по тривозі, вони зробили попереджувальні постріли.

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