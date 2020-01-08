Півмільйонна армія і ракети, які накривають Росію: що відомо про військову міць Ірану

У ніч на 8 січня Іран здійснив бомбардування військових баз США, розташованих в Іраку. По цілях було випущено більше десяти ракет. В результаті загинуло 26 американських військовослужбовців.

Атака була здійснена як помста за ліквідацію генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касема Сулеймані. Лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що це був "ляпас" для США, йдеться у матеріалі BBC. Інформагентство проаналізувало військову могутність іранської армії.

Які ракети є в Ірану?

Ракетне озброєння Ірану – ключова частина його військової могутності в умовах, коли держава програє у військовій авіації Ізраїлю і Саудівській Аравії. Балістичні ракети, якими володіє армія країни, мають дальність від 300 до 2000 кілометрів.

Види балістичних ракет Ірану і радіус їхньої дії

Згідно зі звітом Пентагона, ракетні сили країни є найбільшими на Близькому Сході і включають у себе ракети малої та середньої дальності. Крім того, Іран займається розробкою міжконтинентальних ракет, радіус дії яких набагато більший.

Що таке система протиракетної оборони Patriot?

У травні 2019 року США розгорнули систему протиракетної оборони Patriot на Близькому Сході, оскільки напруженість у відносинах з Іраном зросла. Система призначена для протидії балістичним ракетам, крилатим ракетам і сучасним літакам.

Як працює система протиракетної оборони Patriot

На думку експертів Royal United Services Institute, незважаючи на те, що іранська ракетна програма великої дальності була припинена в рамках ядерної угоди 2015 року, її реалізація могла бути відновлена через "невизначеність", пов'язану з цією угодою.

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Проте, навіть маючи вже наявні ракети, Іран зможе досягти безлічі цілей, розташованих на території Саудівської Аравії, у Перській затоці і, можливо, в Ізраїлі.

Наскільки велика армія Ірану?

За оцінками міжнародних експертів, в Ірані налічується близько 523 тисяч активних військовослужбовців. З них 350 тисяч – регулярна армія і 150 тисяч – бійці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Цей підрозділ потенційно може мобілізувати сотні тисяч бійців. Незважаючи на те, що у КВІР менше військ, ніж у регулярній армії, він вважається найавторитетнішою військовою силою в Ірані.

Є ще 20 тисяч військово-морських сил. Їхня сфера відповідальності – Ормузька протока.

Як щодо військових операцій за кордоном?

Сили "Кудс", якими командував Сулеймані, проводять секретні операції за кордоном для КВІР, звітуючи безпосередньо перед верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї. Вважається, що їхня чисельність складає близько 5 тисяч осіб.

Підрозділ було розгорнуто в Сирії, де він консультував військових, лояльних до президента Сирії Башара Асада, та озброєних ополченців-шиїтів, що протистоять їм. В Іраку він підтримував воєнізовані формування, в яких переважали шиїти, що допомогли перемогти угруповання Ісламської держави.

Проте США заявляють, що сили "Кудс" відіграють ширшу роль, надаючи фінансування, навчання, зброю і устаткування організаціям, які Вашингтон визначив як терористичні групи на Близькому Сході. До них відносяться ліванський рух "Хезболла" та Палестинський Ісламський Джихад.

Чи є в Ірану ядерна зброя?

Наразі в Ірану немає програми створення ядерної зброї. Раніше заявлялося про те, що держава не планує мати статус ядерної. Проте в Ірану є безліч необхідних для створення ядерної зброї елементів і технологій.

У 2015 році уряд США за президента Обами підрахував, що Ірану потрібно всього два-три місяці, щоб виробити достатню кількість ядерного матеріалу для виготовлення зброї.

Ядерна угода 2019 року між Іраном і шістьма світовими державами, з якої президент Трамп вийшов у 2018 році, запровадила обмеження і міжнародні перевірки ядерної діяльності Ірану.

Проте після вбивства генерала Сулеймані Іран заявив, що більше не вважає себе зв'язаним цими домовленостями, але планує продовжити співпрацю з ядерними спостерігачами з ООН і МАГАТЕ.

Чи є у Ірану кіберможливості?

Після потужної кібератаки іранських ядерних об'єктів 2010 року держава істотно підвищила свої кіберможливості. Вважається, що КВІР має власне кіберкомандування, яке займається комерційним і військовим шпигунством.

У 2012 році офіційні особи США звинуватили Іран у серії кібератак на американські банки. У військовому звіті США в 2019 році зазначається, що Іран також залучав аерокосмічні компанії, оборонних підрядників, компанії в галузі енергетики та природних ресурсів і телекомунікаційні компанії для операцій кібершпигунства по всьому світу.

У тому ж 2019 році Microsoft заявила, що хакерська група, "родом з Ірану, пов'язана з іранським урядом", націлена на президентську кампанію в США і спробувала зламати акаунти американських урядовців.

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