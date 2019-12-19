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20 грудня • оновлено в 02:50
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Півмільйона доларів у підвалі: в Польщі виявили скарбницю. Фото

1.3т
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Будівельники виявили скарбницю 200-літніх монет, ремонтуючи будинок в польському місті Краків.

Монети вартістю 400 тисяч фунтів стерлінгів, понад півмільйона доларів, були заховані в підвалі всередині гнилих лляних мішків. Про це повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кракові виявили скарбницю 200-літніх монет

У Кракові виявили скарбницю 200-літніх монет

Daily Mail

Рідкісні мідні монети були виготовлені за часів короля 18-го століття Станіслава Понятовського II. Будівля, яку реконструюють і перетворюють в готель, 200 років тому належала релігійному ордену.

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Десять тисяч монет передали Краківському археологічному музею. Там спробують дізнатися історію появи скарба та зберегти його.

У Польщі знайшли стародавній скарб

У Польщі знайшли стародавній скарб

Daily Mail

Монети виявили будівельники

Монети виявили будівельники

Daily Mail

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Подільському районі Києва під час археологічних досліджень знайшли унікальний скарб - монети, датовані 1817-1912 роками. Знахідку виявили в підвалі знесеного в 70-х роках будівлі на території заповідника "Стародавній Київ".

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Польща Краків
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
металлолом. такой на "авито" продают ведрами обычно, на вес.
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