Півмільйона доларів у підвалі: в Польщі виявили скарбницю. Фото

Будівельники виявили скарбницю 200-літніх монет, ремонтуючи будинок в польському місті Краків.
Монети вартістю 400 тисяч фунтів стерлінгів, понад півмільйона доларів, були заховані в підвалі всередині гнилих лляних мішків. Про це повідомляє Daily Mail (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Кракові виявили скарбницю 200-літніх монет
Daily Mail
Рідкісні мідні монети були виготовлені за часів короля 18-го століття Станіслава Понятовського II. Будівля, яку реконструюють і перетворюють в готель, 200 років тому належала релігійному ордену.
Десять тисяч монет передали Краківському археологічному музею. Там спробують дізнатися історію появи скарба та зберегти його.
У Польщі знайшли стародавній скарб
Daily Mail
Монети виявили будівельники
Daily Mail
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Подільському районі Києва під час археологічних досліджень знайшли унікальний скарб - монети, датовані 1817-1912 роками. Знахідку виявили в підвалі знесеного в 70-х роках будівлі на території заповідника "Стародавній Київ".
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