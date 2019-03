Південну Африку накрив катастрофічний циклон: більше тисячі загиблих. Фото і відео

Південь Африки накрив потужний циклон "Ідаі", який позбавив життя понад тисячу людей.

Під удар потрапили Мозамбік, Малаві і Зімбабве, передає BBC. У "Червоному хресті" ситуацію назвали "масштабною і жахливою".

Президент Мозамбіку Філіпе Ньюс виступив із заявою, що в країні загинули близько тисячі осіб. Хоча офіційно влада повідомила про 84 загиблих, глава держави запевнив, що цифри набагато серйозніші, оскільки він особисто бачив безліч трупів і зруйнованих будинків.

Google Maps

За даними місцевої влади, ще 1500 жителів Мозамбіку постраждали від падіння дерев та уламків будівель.

Повінь майже повністю зруйнувала друге за величиною місто Мозамбіку Бейру. Знищені були посіви, будинки та громадські будівлі.

У Зімбабве за офіційною статистикою загинуло 98 осіб, 217 вважаються зниклими безвісти. У Малаві зафіксовано 122 загиблих у результаті повеней, викликаних зливами.

Reuters

При цьому, точну кількість жертв встановити не вдалося, оскільки регулярно надходять повідомлення про нові смерті.

Ситуація ускладнюється тим, що рятувальники занадто довго не могли потрапити в постраждалі від стихії райони. Негода не дозволяє військовим вертольотам прилетіти на допомогу, в зоні лиха немає зв'язку. Багато місцевих жителів рятуються втечею.

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що тепер постраждалим від циклону районам загрожує гуманітарна катастрофа.

Cyclone hit millions across Africa in record disaster: UN https://t.co/GmWxhchI2a pic.twitter.com/1oo1Xpul5O - Reuters Top News (@Reuters) 19 березня 2019 р

"Almost everything has been affected by the calamity," the governor of Mozambique's Sofala province has said.



Cyclone Idai brought devastation to Mozambique's city of Beria, killing at least 150 people across southern Africa. #CycloneIdai updates ➡️: https://t.co/aXbpeByOxR pic.twitter.com/1QV4wbSjkf - BBC News Africa (@BBCAfrica) 18 березня 2019 р

A massive rescue effort is underway as fears the death toll could reach 1,000 in the wake of Cyclone Idai in south-east Africa. pic.twitter.com/caLO3fP2vz - SBS News (@SBSNews) 19 березня 2019 р

The Zimbabwe National Army comes to the rescue of victims of Cyclone Idai. Kushoora huroi, we have one of the best army in Africa. pic.twitter.com/Oq6tfuFNpZ - tafara shumba (@Tafiez) 18 березня 2019 р

VIDEO: Major damage in the centre of #Beira, northern Mozambique, after tropical cyclone Idai hit southern Africa on March 16 #CycloneIdai pic.twitter.com/aXr95LoAuP - AFP news agency (@AFP) 18 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Індонезію накрило потужне цунамі, яке забрало життя понад 300 осіб.

