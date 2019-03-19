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Південну Африку накрив катастрофічний циклон: більше тисячі загиблих. Фото і відео

2.3тЧитати матеріал російською

Південь Африки накрив потужний циклон "Ідаі", який позбавив життя понад тисячу людей.

Під удар потрапили Мозамбік, Малаві і Зімбабве, передає BBC. У "Червоному хресті" ситуацію назвали "масштабною і жахливою".

Президент Мозамбіку Філіпе Ньюс виступив із заявою, що в країні загинули близько тисячі осіб. Хоча офіційно влада повідомила про 84 загиблих, глава держави запевнив, що цифри набагато серйозніші, оскільки він особисто бачив безліч трупів і зруйнованих будинків.

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Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих
Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Google Maps

За даними місцевої влади, ще 1500 жителів Мозамбіку постраждали від падіння дерев та уламків будівель.

Повінь майже повністю зруйнувала друге за величиною місто Мозамбіку Бейру. Знищені були посіви, будинки та громадські будівлі.

У Зімбабве за офіційною статистикою загинуло 98 осіб, 217 вважаються зниклими безвісти. У Малаві зафіксовано 122 загиблих у результаті повеней, викликаних зливами.

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Reuters

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter African Curators‏

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter African Curators‏

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter Nick Kline

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter Al Jazeera English

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter African Curators

При цьому, точну кількість жертв встановити не вдалося, оскільки регулярно надходять повідомлення про нові смерті.

Ситуація ускладнюється тим, що рятувальники занадто довго не могли потрапити в постраждалі від стихії райони. Негода не дозволяє військовим вертольотам прилетіти на допомогу, в зоні лиха немає зв'язку. Багато місцевих жителів рятуються втечею.

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих
Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих
Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих
Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих
Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих
Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих
Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter African Curators

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter G_Kasonde

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter G_Kasonde

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter G_Kasonde

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter G_Kasonde

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter Hanad M. Mohamud

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter Al Jazeera English

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter Al Jazeera English

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter Cleary

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

Twitter Cleary

Південну Африку накрив циклон: більше тисячі загиблих

У Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що тепер постраждалим від циклону районам загрожує гуманітарна катастрофа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Індонезію накрило потужне цунамі, яке забрало життя понад 300 осіб.

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