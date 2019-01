Південні штати США накрив смертельний крижаний шторм: фото і відео негоди

Щонайменше чотири людини загинули у результаті сильного зимового шторму на південних рівнинах США.

Сніг і лід привели до сотень нещасних випадків у Техасі та Оклахомі, а урядові будівлі і школи закрилися, пише CBS News.

Чотири жертви загинули в результаті погодних катастроф в Оклахомі. На слизьких дорогах у середу ввечері в Талсі сталося зіткнення із 21 автомобілем, у результаті якого щонайменше двоє людей були доставлені в лікарню. В Уічіто-Фолс, штат Техас, через крижані дороги автомобілі втрачали контроль і переверталися.

У Шемрок, штат Техас, випало до шести дюймів (більше 15 см) снігу, що робить деякі траси дуже небезпечними для навігації. Чиновники закликають людей триматися подалі від доріг.

Зимовий шторм у США CBS News

Зимовий шторм у США

Motorists in the Texas Panhandle and parts of Oklahoma face treacherous driving conditions as winter storm brings several inches of snow to the Southern Plains. https://t.co/gzQ0NYHm5M pic.twitter.com/qakOV5DBtX - ABC News (@ABC) 4 січня 2019 р

❤️HEARTWARMING! While tracking the winter storm, KOCO First Alert Meteorologist Michael Armstrong @KOCOMichael came across a car that slid off the slick roadways. So he stopped to help the family and offered the children his winter gear to keep them warm! https://t.co/eq5Et1SSMN pic.twitter.com/hgxCtBLbSR - KOCO-5 Oklahoma City (@koconews) 3 січня 2019 р

Freezing rain and snowfall have created treacherous travel conditions across the southern plains; government buildings and schools shut down as a winter storm warning is in effect in Texas and Oklahoma through Friday https://t.co/dF8pbMbqxX pic.twitter.com/3TKgybB9qO - CBS Evening News (@CBSEveningNews) 4 січня 2019 р

That is one mighty impressive winter storm swirling its way through Oklahoma.



We are the beneficiaries of much drier air moving into Central Texas #atxwx #txwx pic.twitter.com/EFEhIIyNiR - Avery Tomasco (@averytomascowx) 3 січня 2019 р

WINTER STORM: Snow coming down hard in parts of #Oklahoma right now; This video coming in from viewer Alicia Morgan on HWY 81 south of Chickasha; Big, big flakes there and a lot of coverage #okwx #LiveDesk #GoodDayOK pic.twitter.com/3Kv8QZRUIb - Dan Snyder (@ DanSnyderFOX25) 3 січня 2019 р

