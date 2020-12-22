Південна Корея введе жорсткий локдаун через рекордну смертність від COVID-19

Південна Корея з 23 грудня заборонить роботу всіх гірськолижних курортів, основних туристичних місць та обмежить можливість громадян збиратися в групи до п'яти осіб.

Рішення ввести локдаун уряд країни ухвалив у вівторок, 22 грудня, повідомляє The Associated Press. Обмеження діятимуть щонайменше до 3 січня.

Це стане найсерйознішим кроком влади після декількох місяців послаблення карантину. Локдаун буде поширюватися на національний рівень.

Відзначимо, що 21 грудня в Південній Кореї був зафіксований найвищий показник смертності від COVID-19 із початку пандемії – 24 померлих.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Південній Кореї після вакцинації від грипу померли 13 осіб. Це викликало паніку в населення. Усього щеплення від грипу зробили 13 млн жителів країни.