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Південна Корея відкрила вогонь по літаку Росії: країни обмінялися погрозами

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Росія вручила Південній Кореї ноту через те, що військові винищувачі країни відкрили вогонь у зв'язку з порушенням військовим літаком РФ її повітряного простору.

Про це повідомив командувач Дальньої авіацією ВКС Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, пишуть "РИА Новости".

"За сьогоднішнім фактом неправомірних і небезпечних дій екіпажів південнокорейських літаків військовому аташе Республіки Корея вручена відповідна нота", – заявив він.

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Південна Корея відкрила вогонь по літаку РФ (ілюстрація)

Південна Корея відкрила вогонь по літаку РФ (ілюстрація)

Esquire

Кобилаш запевнив, що російські екіпажі суворо дотримувалися заданого режиму польоту.

"За даними об'єктивного контролю, порушення повітряного простору Південної Кореї і Японії не допущено. Віддалення від спірних островів найближчого до них літака авіагрупи становило понад 25 км. Тому дії південнокорейських екіпажів необхідно розцінювати як повітряне хуліганство", – висловився він.

У свою чергу, в Південній Кореї також зробили попередження Кремлю. Як пише Лента.ру з посиланням на агентство "Енхап", начальник Управління національної безпеки адміністрації корейського президента Чжон Ий Енг під час бесіди з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим попередив Москву про наслідки подібних порушень.

Південна Корея відкрила вогонь по літаку Росії: країни обмінялися погрозами

REUTERS

"Ми серйозно ставимося до інциденту. Якщо такий акт повториться, Південна Корея буде вживати набагато більш жорстких заходів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вранці 23 липня з'явилася інформація, що літак повітряних сил Росії порушив повітряний простір Південної Кореї. В результаті винищувачі південнокорейських ВПС підняли по тривозі, вони випустили 20 сигнальних ракет і дали 360 попереджувальних пострілів з кулемета.

У Міноборони Росії запевнили, що попереджувального вогню не було, а льотчики Південної Кореї "намагалися перешкодити польотам авіації РФ над нейтральними водами".

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Росія
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Новини Росії літак
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Makc Махов
Makc Махов
Турки бы не промазали. За пацанов! Бгггггаааа
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не думаю, что Южной Корее сейчас целесообразно портить отношения с РФ. Наряду с Китаем, Россия является одним из немногих игроков, способных реально влиять на политику Пхеньяна. Зачем Сеулу геморрой от северных соседей? А ведь русские легко могут его устроить, им для этого даже не придётся что-либо делать - достаточно будет не делать ничего. :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Piston Raseyanskiy, я такой же "сруцкий", как ты "Raseyanskiy". :) А насчёт "дать по рылу рашистским свиньям", то желающих, спору нет, во все времена было предостаточно. Другое дело, что реализовать желание выходило не у многих. Помните анекдот ппо слона в зоопарке? "Зъисти-то он зъисть, та хто ж ему дасть?" В таком, в общем, аксепте. :)
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Ш. Олег, закатай губу, сруцкий. Рашиским свиньям будут давать по рьілу за нарушение международного права, а отношения с другими странами портятся именно по вине рабсиян.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вата обосралась? Да ладно?)
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