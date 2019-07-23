Південна Корея відкрила вогонь по літаку Росії: країни обмінялися погрозами

Росія вручила Південній Кореї ноту через те, що військові винищувачі країни відкрили вогонь у зв'язку з порушенням військовим літаком РФ її повітряного простору.

Про це повідомив командувач Дальньої авіацією ВКС Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, пишуть "РИА Новости".

"За сьогоднішнім фактом неправомірних і небезпечних дій екіпажів південнокорейських літаків військовому аташе Республіки Корея вручена відповідна нота", – заявив він.

Південна Корея відкрила вогонь по літаку РФ (ілюстрація) Esquire

Кобилаш запевнив, що російські екіпажі суворо дотримувалися заданого режиму польоту.

"За даними об'єктивного контролю, порушення повітряного простору Південної Кореї і Японії не допущено. Віддалення від спірних островів найближчого до них літака авіагрупи становило понад 25 км. Тому дії південнокорейських екіпажів необхідно розцінювати як повітряне хуліганство", – висловився він.

У свою чергу, в Південній Кореї також зробили попередження Кремлю. Як пише Лента.ру з посиланням на агентство "Енхап", начальник Управління національної безпеки адміністрації корейського президента Чжон Ий Енг під час бесіди з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим попередив Москву про наслідки подібних порушень.

REUTERS

"Ми серйозно ставимося до інциденту. Якщо такий акт повториться, Південна Корея буде вживати набагато більш жорстких заходів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вранці 23 липня з'явилася інформація, що літак повітряних сил Росії порушив повітряний простір Південної Кореї. В результаті винищувачі південнокорейських ВПС підняли по тривозі, вони випустили 20 сигнальних ракет і дали 360 попереджувальних пострілів з кулемета.

У Міноборони Росії запевнили, що попереджувального вогню не було, а льотчики Південної Кореї "намагалися перешкодити польотам авіації РФ над нейтральними водами".

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