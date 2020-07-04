Південь Японії захлиснули смертоносні повені: десятки тисяч людей покинули домівки. Фото та відео

На Японію обрушилися зливи, які викликали повені в префектурах Кумамото і Кагосіма на півдні країни.

В результаті стихії кілька людей загинули і пропали безвісти, повідомляє японський телеканал NHK (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Наслідки повеней в Японії Twitter Chitrali

Губернатор Кумамото Икуо Кібасіма заявив, що в результаті повені затоплено будинок престарілих, в якому знаходилися не менше 14 постояльців. На місці працюють рятувальники.

Наслідки повеней в Японії Twitter Chitrali

Також ситуація ускладнюється зсувами. Від них в районі Цунагіматі загинули двоє людей, ще одного вдалося врятувати. У Асіка шість чоловік пропали без вісті.

Наслідки повеней в Японії Twitter Chitrali

Крім того через стихію багато районів позбавлені електропостачання.

Наслідки повеней в Японії Twitter Chitrali

Для участі в рятувальній операції спрямовані 10 тисяч військовослужбовців сил самооборони.

Наслідки повеней в Японії Twitter Chitrali

За даними Японського метеорологічного агентства, зливи в регіоні повинні припинитися незабаром.

Префектура Кумамото Google Maps

Префектура Кагосіма Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні по світу прокотилася низка екологічних катаклізмів. Вони забрали життя сотень людей і зруйнували будинки тисячам.

Трагедії через екологічних катастроф відбувалися мало не щодня місяці. До їх списку увійшли зсуви в Індії, виверження вулкана на Еквадорі, пожежі в Арізоні і повені на заході України.