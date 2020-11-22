Південь Італії накрили руйнівні повені. Фото та відео

Юрій Сергієнко Світ 16:48, 22.11.2020 Оновлено: 16:59, 22.11.2020

Проливні дощі спричинили на півдні Італії руйнівні повені.

Найбільше постраждали провінції Кротоні й Палермо, пише Ansa (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки злив в Італії.
кадр відео

Служба цивільного захисту в кількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги, перекрито рух транспорту.

В Італії проливні дощі спричинили повені.
кадр відео

У місті Мелісса обвалився автомобільний міст. Однак унаслідок цього ніхто не постраждав.

У Мелісі обвалився міст.
ansa.it

Також було припинено залізничне сполучення з аеропортом Палермо.

Провінція Кротон.
Google Maps
Провінція Палермо.
Google Maps

Крім того, стихія залишила без зв'язку Ліпарські острови.

Про жертв або постраждалих не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні потужний шторм "Алекс" накрив північ Італії та південь Франції. Стихія забрала життя щонайменше чотирьох осіб.

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