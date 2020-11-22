Південь Італії накрили руйнівні повені. Фото та відео
Проливні дощі спричинили на півдні Італії руйнівні повені.
Найбільше постраждали провінції Кротоні й Палермо, пише Ansa (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Служба цивільного захисту в кількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги, перекрито рух транспорту.
У місті Мелісса обвалився автомобільний міст. Однак унаслідок цього ніхто не постраждав.
Також було припинено залізничне сполучення з аеропортом Палермо.
Крім того, стихія залишила без зв'язку Ліпарські острови.
Про жертв або постраждалих не повідомляється.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні потужний шторм "Алекс" накрив північ Італії та південь Франції. Стихія забрала життя щонайменше чотирьох осіб.