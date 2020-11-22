Південь Італії накрили руйнівні повені. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
3,3 т.

  • Повені спричинили проливні дощі

  • Найбільше постраждали дві провінції на півдні Італії

  • Зокрема, в одному місті обвалився міст

Повінь в Італії

Проливні дощі спричинили на півдні Італії руйнівні повені.

Найбільше постраждали провінції Кротоні й Палермо, пише Ansa (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки злив в Італії.

Служба цивільного захисту в кількох регіонах оголосила помаранчевий рівень тривоги, перекрито рух транспорту.

В Італії проливні дощі спричинили повені.

У місті Мелісса обвалився автомобільний міст. Однак унаслідок цього ніхто не постраждав.

У Мелісі обвалився міст.

Також було припинено залізничне сполучення з аеропортом Палермо.

Провінція Кротон.
Провінція Палермо.

Крім того, стихія залишила без зв'язку Ліпарські острови.

Про жертв або постраждалих не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні потужний шторм "Алекс" накрив північ Італії та південь Франції. Стихія забрала життя щонайменше чотирьох осіб.

Італія