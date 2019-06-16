"Питання вирішено": Путін передасть смертоносну зброю країні-сусідці України

До Туреччини привезуть перші зенітно-ракетні комплекси С-400 з Росії. Поставка запланована на першу половину липня 2019 го року.

Про це в інтерв'ю телеканалу NTV розповів президент Туреччини, Реджеп Таїп Ердоган. Він запевнив, що питання вирішене остаточно.

"Ми обговорювали тему С-400 з Росією. Дійсно, питання по С-400 вирішено. Я думаю, що поставки почнуться в першій половині липня", – підкреслив Ердоган.

Він також додав, що планує обговорити можливу реакцію Сполучених Штатів Америки з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч лідерів Туреччини і США пройде на саміті G20.

ЗРК С-400

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 її чекають серйозні проблеми.

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