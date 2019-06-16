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"Питання вирішено": Путін передасть смертоносну зброю країні-сусідці України

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До Туреччини привезуть перші зенітно-ракетні комплекси С-400 з Росії. Поставка запланована на першу половину липня 2019 го року.

Про це в інтерв'ю телеканалу NTV розповів президент Туреччини, Реджеп Таїп Ердоган. Він запевнив, що питання вирішене остаточно.

"Ми обговорювали тему С-400 з Росією. Дійсно, питання по С-400 вирішено. Я думаю, що поставки почнуться в першій половині липня", – підкреслив Ердоган.

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Він також додав, що планує обговорити можливу реакцію Сполучених Штатів Америки з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч лідерів Туреччини і США пройде на саміті G20.

ЗРК С-400

ЗРК С-400

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що в разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 її чекають серйозні проблеми.

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Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Теги
зброяРосіяТуреччина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Страна-соседка???? :-))) От России до США ближе, чем от Украины до Турции! :-)))))
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леня зе
леня зе
с-400 это -ПВО.теперь Россия может законно снимать все коды с F-35 .xa-xa-xa
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
леня зе:"с-400 это -ПВО". Тогда другое дело: ИЛам нельзя и близко туда полетать, а то будет, как в Сирии. "теперь Россия может законно ". Ой, да с каких пор Россию это волнует законно, не законно!
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CARGO 100
CARGO 100
Вам до этих соседей 550 км напрямую через Чёрное море ...
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