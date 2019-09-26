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27 вересня • оновлено в 19:24
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"Питання вирішене!" Лукашенко зробив зрадницьку заяву про Крим

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вважає за можливе повернення Криму Україні в доступному для огляду майбутньому.

Такою була його відповідь на запитання представників українських ЗМІ, передає "Белта".

"Мені здається, ні. Це питання закрите раз і назавжди", – сказав глава Білорусі.

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Лукашенко віддав Крим Путіну

Лукашенко віддав Крим Путіну

Нагадаємо, Лукашенко також підтвердив готовність взяти участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі, зокрема шляхом направлення туди білоруського миротворчого контингенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він заявив, що Україна неодмінно повинна бути єдиною і неподільною, незважаючи на те, що на її території живуть і люди інших національностей.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Україна
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
И Батька туда же, рагулям по губам кожаной флейтой))
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Mason Chris
Mason Chris
Пора выходить из манямирка и перестать воевать со своими гражданами в Донецке и Луганске.
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Хохлов Андрей
Хохлов Андрей
Балбес Балбес
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