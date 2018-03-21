Пістолет дав тато: спливли нові деталі стрілянини в російській школі

Пістолет, з якого 13-річна дівчинка обстріляла однокласників в місті Шадринськ Курганської області РФ, був куплений її батьком.

Чоловік зробив подарунок доньці потай від мами і бабусі, повідомляє телеграм-канал Hue, опублікувавши фото школярки.

Зазначається, що батьки дівчинки на ім'я Наташа розлучилися більше трьох років тому.

"З того часу Наташа живе у бабусі і нечасто бачиться з батьком. Вчора (20 березня - ред.) вона як раз з ним і зустрічалася, провела разом півдня. А повернулася додому з дивним подарунком - пневматичним пістолетом, схожим на вигляд з револьвером. Вже сьогодні вона його взяла в школу, підсумок відомий", - сказано в повідомленні.

За наявною інформацією, бабуся і мама найбільше побоюються того, що Наташа була відомою в групі школярок-хуліганок, але найбільшу відповідальність за те, що трапилося зазнає саме вона.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в мережі з'явилося перше відео з місця НП у школі Шадринська.