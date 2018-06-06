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Піссія? Журналісти CNN "перейменували" Росію

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В ефірі американського телеканалу CNN під час показу ролика про Росію, назва країни кириличним шрифтом була написана неправильно.

На конфуз звернули увагу журналісти Russia Today і написали про це в Telegram-каналі.

"Пуссія? Піссія? Ось так CNN розуміє Росію", - йдеться в коментарі RT.

Так, слово "Росія" було неправильно написано на мультимедійному екрані, який був встановлений за телеведучим. Назва країни, написана кирилицею перефарбовується в червоний колір і перекладається на латиницю. У першому випадку показу назви РФ перейменували на "PUCCІЯ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, незалежна телерадіокорпорація "Телебачення Торонто" закликала всіх уболівальників не їхати на ЧС-2018. У соціальних мережах "ТТ" опублікував пронизливі ілюстрації з істинним обличчям Росії.

Место
США
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