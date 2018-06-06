Піссія? Журналісти CNN "перейменували" Росію

В ефірі американського телеканалу CNN під час показу ролика про Росію, назва країни кириличним шрифтом була написана неправильно.

На конфуз звернули увагу журналісти Russia Today і написали про це в Telegram-каналі.

"Пуссія? Піссія? Ось так CNN розуміє Росію", - йдеться в коментарі RT.

Так, слово "Росія" було неправильно написано на мультимедійному екрані, який був встановлений за телеведучим. Назва країни, написана кирилицею перефарбовується в червоний колір і перекладається на латиницю. У першому випадку показу назви РФ перейменували на "PUCCІЯ".

Пуссен? Пісс? Ось так CNN розуміє Росію. pic.twitter.com/j1Tk6xTwI3 - Holycrapter (@sicksist) 6 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, незалежна телерадіокорпорація "Телебачення Торонто" закликала всіх уболівальників не їхати на ЧС-2018. У соціальних мережах "ТТ" опублікував пронизливі ілюстрації з істинним обличчям Росії.