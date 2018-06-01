Письменник-терорист "ДНР" виставив Заходу ультиматум щодо Донбасу

Російський письменник Захар Прилєпін, що воює на боці терористів "ДНР", заявив, що Росія повинна нав'язати Заходу свої умови завершення війни на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На його думку, Європа повинна погодитися на таке встановлення миру в зазначеному регіоні, яке не буде враховувати інтереси України. Самовпевнене і навіть дещо загрозливе висловлювання окупант озвучив в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

"Ми повинні дати зрозуміти Європі, що вона - перша, хто зацікавлений в мирі в Україні, на Донбасі. Але тільки не в тому мирі, який Україна пропонує шляхом загальної зачистки і створення фільтраційних таборів, а в нормальному такому мирі", - сказав поплічник терористів "ДНР".

Крім того, він нахабно заявив, що в посиленні збройного конфлікту на Донбасі зацікавлена ​​не Росія, яка й розв'язала війну в регіоні, а США. Європа ж, у розумінні Прилепіна, засуджує агресію проти України лише через те, що не хоче її нового витка перед Чемпіонатом світу з футболу.

"І вона дає зрозуміти Україні: "Хлопці, якщо ви будете слухатися вашингтонського обкому, ми можемо щось таке розповісти про вас, що вам зовсім не сподобається. І у вас почнеться новий Майдан ось просто під час Чемпіонату світу з футболу. Я думаю, що це такий сигнальчик, дзвіночок, дзинь-дзинь-дзинь", - підсумував терорист свій виступ безглуздим страхітливим фейком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін викликав обурення у своїх однодумців тим, що назвав українських військових силовиками.