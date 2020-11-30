Після зникнення "позаземного" моноліту в Юті схожий з'явився в Румунії. Фото

Загадковий металевий моноліт невідомого походження з'явився в Румунії після того, як аналогічний артефакт, знайдений в американській пустелі Юта, загадково зник.

Про це повідомило Daily Mail. Блискучий трикутний стовп знайшли на пагорбі Батче Доамней у місті П'ятра-Нямц.

Його виявили за кілька метрів від відомої археологічної пам'ятки Петродавської дакійської фортеці, побудованої давніми даками між 82 р. до н.е. і 106 р. н.е.

Своєрідну знахідку зробили після того, як схожий моноліт знайшли в пустелі Юти, що викликало припущення про інопланетне втручання або роботу жартівника, натхненного романом "2001: Космічна одіссея".

У книзі Артура Кларка, яку пізніше екранізував Стенлі Кубрик, моноліт уперше з'являється на Землі в Африці три мільйони років тому.

У штаті Юта стовп, який виступав приблизно на чотири метри з червоних скель, помітили минулої середи,18 листопада, місцеві чиновники, які з вертольота рахували диких баранів.

Однак у п'ятницю, 20 листопада, ввечері тригранна структура зникла.

У Румунії трикутна структура має трохи більшу висоту, а одна її сторона звернена до гори Чахлау, відомої як Священна гора.

Румунська влада досі не знає, хто несе відповідальність за зведення таємничого моноліту.

Моноліт у Румунії, на відміну від артефакту в Юті, являє собою не прямокутник, а прямокутну трапецію зі скошеною вершиною. Крім того, його поверхню покривають "візерунки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у пустелі штату Юта в США знайшли металевий моноліт невідомого походження. Артефакт схожий на реквізит фільму "2001 рік: Космічна одіссея" Стенлі Кубріка.