Після виборів: генерал спрогнозував плани Путіна по Україні

Керівник військової розвідки України в 2008-2010 роках і зовнішньої розвідки України в 2014-2016 роках генерал-лейтенант Віктор Гвоздь вважає, що не варто чекати кардинальної зміни президентом РФ Володимиром Путіним позиції з українського питання після виборів 18 березня.

"Не думаю, що в політиці Путіна щось кардинально зміниться. Звичайно, можуть бути різні рухи вліво або вправо. Але це питання геополітичне. Не треба його недооцінювати, мовляв, таким чином Путін бореться тільки за владу, щоб зберегти свої статки, утримати оточення тощо", - сказав він в інтерв'ю "Сегодня".

Генерал пояснив, що російське суспільство після розвалу Радянського Союзу отримало так званий пост-версальський синдром скривдженої нації, "вважаючи себе обдуреним, коли дозволило республікам, які були в складі СРСР, стати незалежними країнами".

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"А підступне НАТО, бачте, почало поволі підлазити під кордони Росії, що, на її думку, становить для неї загрозу. А це все виходить з геополітичної парадигми. Росія і Путін бачать, що є Сполучені Штати як наддержава, і зараз, мовляв, йде війна між двома геополітичними цивілізаційними парадигмами - англосаксонської і євразійської. а все решта - це десь між ними, які не повинні мати власну геополітику, а просто повинні бути в сфері інтересів однієї чи іншої наддержави", - додав Гвоздь.

На його думку, саме тому росіяни вважають, що Україна була і повинна залишатися в сфері їхніх інтересів.

"Якщо ж українці не хочуть, то, на думку росіян, порушують червоні лінії. Адже як в Росії вважають? Що НАТО взяло під свій вплив країни колишнього Варшавського договору, а тепер і Україну", - резюмував екс-глава розвідки.

Як повідомляв "Обозреватель", директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що найближчим часом Путін буде застосовувати гібридні методи підриву політичної стабільності в Україні і не зважиться на повномасштабне вторгнення.