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28 вересня • оновлено в 18:42
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Після скандалу із Зеленським: США засекретили розмову Трампа і Путіна

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Білий дім посилив заходи з обмеження доступу до телефонних розмов президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним.

У цьому ж списку – наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Від співробітників, за словами колишнього чиновника американської адміністрації, спробували приховати зміст як мінімум двох розмов, щоб не допустити їх публічності.

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Путін і Трамп

Путін і Трамп

ИноСМИ

У випадку із саудівським принцем, ряд офіційних осіб, які зазвичай мають доступ до документів із загальною інформацією про переговори, ці дані не отримали. Одне з джерел пояснило, що за підсумками розмови в Білому домі такий документ взагалі не був розісланий. Співрозмовники CNN назвали це рішення незвичним.

При цьому, за даними видання, під час дзвінка Трамп і саудівський принц не обмінювалися важливою секретною інформацією. Однак розмова відбулася в розпал скандалу з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, в якому звинуватили саудівську владу.

Як зазначається в матеріалі, поки неясно, чи робив Білий дім інші заходи для захисту інформації. Зокрема, чи використовував він для зберігання даних про телефонні переговори з Путіним і бін Салманом спеціальну електронну систему підвищеної безпеки.

У неї влітку 2019 року, зокрема, були поміщені дані про телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політика скандали Новини Росії
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После того, как демократы запустили процедуру импичмента президента Трампа, по всей Америке должны пройти массовые акции протеста рыжих жилетов.
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Цуканов Евгений
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Слышал, Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским? -Вова не зря участвовал в шоу «Танцы со звездами». Теперь в подтанцовке ему нет равных.
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