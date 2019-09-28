Після скандалу із Зеленським: США засекретили розмову Трампа і Путіна

Білий дім посилив заходи з обмеження доступу до телефонних розмов президента США Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним.

У цьому ж списку – наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Від співробітників, за словами колишнього чиновника американської адміністрації, спробували приховати зміст як мінімум двох розмов, щоб не допустити їх публічності.

Путін і Трамп ИноСМИ

У випадку із саудівським принцем, ряд офіційних осіб, які зазвичай мають доступ до документів із загальною інформацією про переговори, ці дані не отримали. Одне з джерел пояснило, що за підсумками розмови в Білому домі такий документ взагалі не був розісланий. Співрозмовники CNN назвали це рішення незвичним.

При цьому, за даними видання, під час дзвінка Трамп і саудівський принц не обмінювалися важливою секретною інформацією. Однак розмова відбулася в розпал скандалу з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, в якому звинуватили саудівську владу.

Як зазначається в матеріалі, поки неясно, чи робив Білий дім інші заходи для захисту інформації. Зокрема, чи використовував він для зберігання даних про телефонні переговори з Путіним і бін Салманом спеціальну електронну систему підвищеної безпеки.

У неї влітку 2019 року, зокрема, були поміщені дані про телефонну розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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