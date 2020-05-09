Після параду Лукашенка на 9 травня в Білорусі додалося 1000 хворих на коронавірус

Після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко провів парад в розпал пандемії, в країні додалася майже тисяча хворих на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info. Згідно з оновленими даними, 9 травня в країні зареєстрували 951 зараженого.

Всього в Білорусі COVID-19 захворіло 22 052 людини. З лікарні виписали 6 050 пацієнтів, 126 осіб померли.

Після параду в Білорусі додалося 1000 хворих на коронавірус

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 травня. На площі зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції.

Лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавірусу. За його словами, офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я про кількість заражених можна множити, як мінімум, на три. А відомості про померлих від захворювання – на п'ять або навіть на сім.

У Мінську під час репетиції військової техніки до параду, запланованого на День перемоги, влаштували акцію протесту. Активісти станцювали з труною, щоб привернути увагу до небезпеки відвідування масових заходів в місті 9 травня під час поширення COVID-19.

У Білорусі заявили, що президент Олександр Лукашенко "не відступить, навіть якщо покладе півкраїни".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!