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9 травня • оновлено в 17:50
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Після параду Лукашенка на 9 травня в Білорусі додалося 1000 хворих на коронавірус

5.7т
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Після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко провів парад в розпал пандемії, в країні додалася майже тисяча хворих на коронавірус.

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Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info. Згідно з оновленими даними, 9 травня в країні зареєстрували 951 зараженого.

Всього в Білорусі COVID-19 захворіло 22 052 людини. З лікарні виписали 6 050 пацієнтів, 126 осіб померли.

Після параду в Білорусі додалося 1000 хворих на коронавірус

Після параду в Білорусі додалося 1000 хворих на коронавірус

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • Лукашенко в розпал пандемії закотив грандіозний парад до 9 травня. На площі зібралися сотні людей без засобів індивідуального захисту і дотримання безпечної дистанції.

  • Лікар з Білорусі розповів про сотні загиблих від коронавірусу. За його словами, офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я про кількість заражених можна множити, як мінімум, на три. А відомості про померлих від захворювання – на п'ять або навіть на сім.

  • У Мінську під час репетиції військової техніки до параду, запланованого на День перемоги, влаштували акцію протесту. Активісти станцювали з труною, щоб привернути увагу до небезпеки відвідування масових заходів в місті 9 травня під час поширення COVID-19.

  • У Білорусі заявили, що президент Олександр Лукашенко "не відступить, навіть якщо покладе півкраїни".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
Причем тут парад? Данные пополняются по мере тестирования.
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1
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Магура Володимир
Магура Володимир
Воистину, пир во время чумы...
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Сокол Николай
Сокол Николай
Хочешь узнать человека - дай ему власть... Хочешь узнать человека больше - дай ему власть, а затем забери её... Бацька этот путь ещё не прошёл...
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