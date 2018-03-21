"Після Криму - тільки знищення людства": російський письменник роз'яснив цілі Путіна

Російський письменник і публіцист Дмитро Биков вважає, що Росія рухається до найгіршого - особливо після анексії Криму.

"До Криму можливі були варіанти, після Криму - тільки Чаушеску чи знищення людства. Зате вже фашизму в Росії більше не буде ніколи: він зникне або разом з поточною конфігурацією, або з усією Росією і світом. 77 відсотків населення у кінці кінців або вилікуються від масового гіпнозу, або помруть разом з іншими 23, але зате абсолютно щасливими", - написав про в колонці для "Собеседника".

Також письменник дав оцінку минулим виборам. "Виникають деякі технічні питання: наприклад, хто краще за всіх провів кампанію? Відповідь: Навальний, тому що бойкот виглядав єдиним способом заявити в цих виборах свою позицію", - написав Биков.

Собчак, за його словами, може стати однією з опозиціонерів. "Якби у Собчак вийшло менше відсотка, я не поручився б за її майбутнє, але тепер ручуся. Буде у них з Гудковим невелика системна партія, ну і нікому від цього не гірше. Якщо Навальний до думських виборів створить свою - більш впливову і медійну , - на "Партію змін" ніхто не зверне уваги, а якщо йому не дадуть це зробити - буде оновлений варіант Союзу правих сил, "Партія помірного прогресу в рамках закону", як у Гашека", - підсумував Биков.

Як раніше писав "Обозреватель", найближчий соратник покійного російського бізнесмена Бориса Березовського Олександр Гольдфарб розповів про психічні проблеми президента РФ Володимира Путіна. За його словами, смерть колишнього першого заступника гендиректора компанії "Аерофлот" Миколи Глушкова може бути пов'язана з тим, що Путін збожеволів.