Після блокади через коронавірус-мутант у Британії застрягли тисячі іноземців

Після того як багато країн заблокували сполучення з Великобританією через новий штам коронавірусу, в цій країні застрягли тисячі іноземців.

Непроста ситуація склалася в британських аеропортах, а також у місті Кент, звідки можна потрапити на материк через Ла-Манш. Зокрема, "в полоні у Лондоні" опинилася група італійців, пише La Repubblica (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У лондонських аеропортах Хітроу та Станстед перебувають сотні або навіть тисячі італійців.

Один із потерпілих, Кріс Кодурі, написав: "Я ніколи в житті не відчував себе таким покинутим і розчарованим".

Він уточнив, що громадяни Італії змушені спати в аеропорту в очікуванні новин і допомоги, якої немає. Тут є сім'ї з дітьми, молодь, люди похилого віку, люди, що працюють у Британії, – всі вони готувалися повернутися додому на Різдво й тепер не знають, коли зможуть зробити це, сказав Кодурі.

За його словами, всі перебувають в умовах "економічних труднощів, нестачі інформації та безпосередньої проблеми, де знайти місце для ночівлі".

Джуліана Северіно пише: "Ніколи за все своє життя я не подумав би, що Італія кине мене, як собаку. Ви є громадянином тільки тоді, коли вам це потрібно, але ви перестаєте бути таким у надзвичайній ситуації".

Джованні Ломбардо також ділиться враженнями: "Хлопці, мені так сумно, вони всіх нас заблокували, що нам робити?".

Деякі італійці скаржаться на те, що їм нікуди йти, оскільки вони вже з'їхали з орендованих квартир, або на те, що в них зруйнувалися плани на найближче майбутнє. Але найбільше людей обурює відсутність інформації.

Луїза Кампеделлі пише: "Я матір хлопця, якого заблокували зі своєю дівчиною після реєстрації в Станстеді. Вони збиралися назавжди повернутися в Італію... У них більше немає роботи або будинку в Лондоні. Що відбувається зараз? Ми можемо отримати якусь інформацію? Що робиться для того, щоб повернути наших близьких в Італію?".

Є серед постраждалих через блокаду й ті, хто вимагає компенсації.

"Ми маємо право на відшкодування вартості квитка та аеропортових зборів", – написав Джованні Деметріо Мозелла, хоча і назвав це "невеликою втіхою".

Італійка Алесандра Нарціз багато років жила і працювала в Лондоні у сфері маркетингу. У понеділок, 21 грудня, вона мала повернутися в Італію на різдвяні канікули, авіаквиток був куплений.

Однак блокада авіаперельотів через новий штам SarS-CoV-2, виявлений в Англії, повністю зруйнувала її плани. Її рейс, як і багато інших, скасували, і жінка застрягла в аеропорту.

На думку італійки, про те, що є новий варіант вірусу, говорили й раніше.

"...з вересня, про нього говорили місяцями. Чесно кажучи, насправді я не розумію, як ця штука так сильно проявилася всього за 24 години", – уточнила вона.

Порт Дувр, розташований у британському графстві Кент, забезпечує сполучення з материком, Зараз він переживає справжній хаос. Близько 1500 вантажівок заповнили шосе, вулиці та провулки після того, як Франція заборонила в'їзд із Великобританії. Водіям загрожує перспектива застрягти у своїх автівках на Різдво, пише DailyMail.

Надзвичайні переговори з метою покласти край блокаді через Ла-Манш між Парижем і Лондоном тривають, говориться в повідомленні.

До президента Франції Еммануеля Макрона особисто звернувся прем'єр Борис Джонсон із закликом відкрити сполучення Британії з континентом, закрите ввечері в неділю, 20 грудня.

48-годинне закриття повинно закінчитися сьогодні, 22 грудня, о 23:00 за британським часом. Однак це не означає, що кордони між країнами будуть відразу ж відкриті, пише видання.

Сторони погодилися, що тестування в цьому разі є кращим варіантом, але ще не погодили, в якій саме формі воно має проводитися. Франція виступає за більш повільні тести ПЛР – до трьох днів до отримання результату, причому на території Великобританії. На французьку землю людина повинна прибувати вже з відповідним сертифікатом.

Британія ж хоче проведення швидких тестів, які можуть дати результат протягом 15 хвилин. Вони менш точні, але коштують набагато дешевше, уточнили журналісти.

Влада Дувра стурбована також тим, що не може на належному рівні підтримати застряглих в припортовому місті водіїв-іноземців.

"Ми погано ставимося до них..., ми погано ставимося до водіїв вантажівок у цих дуже складних умовах, в яких вони перебувають зараз", – сказав директор Асоціації автомобільних вантажоперевезень Рід Маккензі, пише DailyMail.

Після виявлення в Англії коронавірусу-мутанта, Індія, Пакистан, Польща, Іспанія, Швейцарія, Швеція, Росія, Йорданія і Гонконг зупинили поїздки британців, пише Reuters. Саудівська Аравія, Кувейт й Оман повністю закрили свої кордони.

Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Бельгія та Канада також заблокували поїздки з Великобританії.

Водночас експерти заявили, що штам, можливо, вже циркулює в країнах із менш досконалими методами виявлення, ніж Великобританія.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що новий варіант вірусу виявили в Британії 20 вересня, проте ситуація залишалася порівняно контрольованою до останніх днів. 19 грудня медики заявили, що новий штам, який отримав назву N501Y, має дуже високу заразність.

Через це влада країни, яка ще недавно готувалася до ослаблення карантину до Різдва, посилила їх, ввівши безпрецедентні обмеження.