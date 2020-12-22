"Смертей багато, це жахливо": як Швеція поплатилася за м'який карантин і дала Україні урок

Швеція, яка з самого початку епідемії коронавірусу відмовилася від жорсткого карантину і носіння масок для стримування поширення інфекції, змінила свій ліберальний підхід. Король Карл XVI Густав визнав невдалою колишню національну стратегію боротьби з COVID-19, яка передбачала відмову від карантину та обмежувалася лише простими рекомендаціями.

Тепер же країна дозріла до введення нових обмежень. Але, щоправда, носіння масок, як і раніше, залишається необов'язковим. Що саме змінилося в Швеції і як її мешканці ставляться до "карантину" – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Відмовилися від карантину і пошкодували

Швеція – одна з небагатьох країн, які не запроваджували жорсткого карантину через пандемію коронавірусу. У березні-квітні цього року, коли влада різних держав терміново закривала кордони й навіть забороняла людям виходити на вулиці, шведи спокійно відвідували кав'ярні, ресторани, школи, церкви і загалом поводилися так, наче пандемія їх не стосується.

Навесні у них закрилися лише університети й вечірні школи для дорослих. Захисних масок не носив ніхто – ні на вулицях, ні в приміщеннях. Замість обмежень шведське міністерство охорони здоров'я тільки рекомендувало людям уникати непотрібних контактів і подорожей, а в разі появи симптомів хвороби просто залишатися вдома.

Носіння захисних масок у Швеції необов'язкове досі.

Ось і весь карантин. Його автор – головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл. Він вважав, що шведам краще перехворіти й отримати колективний імунітет, ніж зачинитися вдома й на додачу виснажувати ще й економіку.

Тепер же шведський король Карл XVI Густав у щорічному інтерв'ю місцевому телебаченню визнав, що схоже, "така ліберальна стратегія зазнала невдачі, смертей і загиблих через коронавірус багато, і це жахливо". Правда, після гучного розголосу його цитати у світовій пресі представник королівського двору Маргарета Торгрен заявила, що слова Карла XVI Густава не можна сприймати як заяву про стратегію боротьби з коронавірусом. Мовляв, король мав на увазі всю Швецію і все шведське суспільство.

Смертність у десятки разів вища, ніж у сусідів

Як видно з офіційної статистики, кількість інфікованих у 10-мільйонній країні почала збільшуватися з кінця жовтня. На сьогодні у шведів по 6-10 тис. нових заражень на добу, кількість смертей коливається на рівні 20-50. Загалом захворіло 367 тис. осіб, майже 8 тис. померли. І це в рази більше, ніж в інших скандинавських країнах. Наприклад, у Норвегії всього 44 тис. хворих і близько 400 смертей, у Фінляндії – 33 тис. і приблизно 500 смертей.

Динаміка поширення епідемії коронавірусу у Швеції

Загальна статистика за кількістю хворих на коронавірус у Швеції

Аби не допустити поширення епідемії, шведський уряд вводить низку обмежень. Однак деякі з них досі мають добровільний характер. Наприклад:

громадянам рекомендовано уникати громадських місць: торгових центрів, музеїв, бібліотек, басейнів, концертних і тренажерних залів

рекомендовано не користуватися громадським транспортом, не відвідувати літніх людей і тих, хто входить до групи ризику. Окрім того, жителям країни порадили не збиратися в групи більше ніж вісім осіб.

"Тестують прямісінько на вулиці, але все безкоштовно"

Українка Олена Алексєєва, яка живе в Стокгольмі, розповіла OBOZREVATEL, як зараз Швеція намагається стримувати COVID-19. Наводимо її слова:

По місту висять оголошення, в яких різними мовами рекомендується уникати перебування в приміщеннях. Зачинені всі музеї, кінотеатри, басейни, але тренажерки, як і раніше, відчинені. У деяких магазинах обмежено кількість покупців, наприклад по 20.

У Стокгольмі розвісили оголошення різними мовами про посилення карантинних рекомендацій

У Стокгольмі розвісили оголошення різними мовами про посилення карантинних рекомендацій

Маски досі не обов'язкові, але багато хто носить їх на власне бажання. Люди похилого віку навіть у захисних пластикових екранах. Та загалом страху й паніки я не помітила

У торгових центрах і магазинах – постійні нагадування про дистанцію. З обов'язкового тільки заборона на продаж алкоголю після 22:30 і зачинення ресторанів після 23:00

Тести роблять безкоштовно всім охочим навіть без ідентифікаційного коду, але запис на 2-3 дні наперед, що для Швеції феноменально. Медсестра бере мазок на вулиці, біля входу в поліклініку

Активно пропагують онлайн-візити до лікарів, навіть рецепт онлайн виписують

Заохочують користування касами самообслуговування. Ідеш магазином, скануєш товар і кладеш у сумку. Ніяких черг. Просто заплатив у кінці й пішов. Для популяризації цього типу покупок на нього роблять знижки

Всіляко закликають до обережності на Різдво. Кронпринцеса Вікторія зверталася до підданих із проханням не збиратися більш ніж по 8 осіб і відзначати свята у вузькому колі. А якщо хочете зустрітися, то краще на вулиці. Шведи серйозно ставляться до уряду, а принцесу Вікторію дуже-дуже люблять. Думаю, її прохання буде виконуватися. Та й шведи самі по собі не вельми компанійські.

Говорячи про шведську модель карантину, українські епідеміологи відзначають найголовніший тезу: карантин не зупиняє повітряно-крапельну інфекцію, а лише розтягує піки інфекційного процесу в часі. Це ж, відповідно, рятує від інфікування і смерті велику кількість людей.

А багатьом європейським країнам, які ввели локдаун у жовтні-листопаді, вдалося збити хвилю, зменшити не тільки кількість заражених, але й смертей. Україні ж слід взяти приклад із країн, які довели ефективність своїх рішень на практиці, зберігши безліч людських життів. Не варто зволікати до того часу, поки медична система захлинеться й медики будуть змушені обирати, кому з пацієнтів давати шанс вижити.